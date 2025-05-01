Більше, ніж ЄС: Трамп назвав "теоретичну" суму, яку отримають США за угоду про надра (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що Україна має повернути американському народу гроші за фінансову та військову допомогу, видану Джо Байденом. Глава Білого дому очікує отримати більше мільярдів доларів, ніж прогнозував раніше.

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Заява Трампа щодо угоди про надра пролунала в ефірі телеканалу News Nation.

Угода про надра - коментар Трампа див. з 7:16

Під час вечірнього шоу ведучий Біллі О'Райлі зателефонував Трампу та поцікавився угодою про корисні копалини, завдяки якій США "зайдуть" в Україну. Ведучий уточнив, чи "зупинить це Путіна". У відповідь глава Білого дому відповів, що таке "ну, можливо". Після цього політик озвучив причину, чому погодився на домовленості. З його слів, американці на цій угоді отримають більше, ніж європейці.

"Причина, чому я це зробив, — це те, що ми отримаємо 350 мільярдів доларів, або близько до цього. Тим часом як Європа — лише 100 мільярдів доларів", — чути на відео.

Після цього Трамп назвав боргом гроші, які Україна отримала за каденції Джо Байдена. Політик сказав, що "почувався дурнем", коли Європа начебто заробляла на цій допомозі, а "ми нічого не отримали". Після цього глава Білого дому припустив, що матиме з України навіть більшу суму, ніж говорив раніше.

"Ми уклали угоду сьогодні, і ми отримуємо набагато більше теоретично, ніж 350 мільярдів доларів", — заявив він.

Угода про надра — деталі

Зазначимо, в ніч на 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила про укладання угоди про надра з США. При цьому посадовиця запевнила, що українці отримали вигідні умови співробітництва, та озвучила дев'ять основних пунктів домовленостей. Серед цих пунктів відсутні гарантії безпеки, про які говорив президент України Володимира Зеленський у Білому домі, коли через сварку з Трампом зірвалась перша спроба підписання документа.

Як ідеться у повідомленні Свириденко, створять Інвестиційний фонд відбудови України, в який ітимуть гроші за нові ліцензії на видобуток корисних копалин (50%) та за нову отриману ренту. Окремо наголошується, що українці не мають боргових зобов'язань перед американцями.

Тим часом медіа "Економічна правда" дізналась деякі деталі угоди про надра. Серед іншого, у документі перелічується 57 корисних копалин, які зацікавили США. Крім того, ідеться про те, що єдиний вклад американців — це вартість військової допомоги, яка виділятиметься у майбутньому.

Нагадуємо, міністр фінансів США Скот Бессент висловився щодо угоди про корисні копалини й пояснив, чому вона "історична" і чому має вплинути на РФ. 1 травня у медіа повідомили про перший продаж зброї для України, схвалений Трампом.