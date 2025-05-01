Главное, что успели: финансист НБУ объяснил, почему соглашение о недрах полезно Украине (видео)

Соглашение о недрах, заключенное между Соединенными Штатами Америки и Украиной, имеет важное стратегическое значение и поэтому не нужно, чтобы политики его критиковали. Полезность соглашения, среди прочего, заключается в том, что украинцы получат технологии для добычи редкоземельных металлов. В противном случае элементы и дальше лежали бы в земле, пока потребности промышленности не пошли дальше.

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О полезности соглашения о недрах член правления НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман рассказал в эфире телеканала "Мы — Украина".

Соглашение о недрах — комментарий Фурмана см. с 5:40:25

Фурман сравнил соглашение о недрах с законом о торговле землей, который в Украине тормозился с первых дней независимости. По его мнению, в обоих случаях критика была "нонсенсом". Финансист озвучил две первые самые весомые выгоды. Во-первых, Украина получит доступ к современным технологиям добычи и переработки. Во-вторых, редкоземельные металлы важны для промышленности именно на данном этапе. По его словам, если и дальше ничего не делать, то эти богатства в земле станут никому не нужными из-за развития цивилизации.

"Украина сможет получить новые технологии, которые дадут возможность добывать эти ресурсы, потому что мы их не могли добывать, особенно перерабатывать, без новых технологий. Нравится выражение — каменный век закончился не потому, что закончились камни, а потому, что был научно-технический прогресс. Поэтому главное, чтобы мы не прошли этот период, ибо эти редкозема в будущем никому не будут нужны", — сказал он.

Кроме того, Фурман перечислил другие выгоды, которые будет иметь Украина благодаря соглашению о недрах:

дополнительные инвестиции, поскольку "Украина была недофинансирована все 34 года независимости";

работники добывающей и перерабатывающей индустрий будут получать заработную плату и при этом иметь престижную работу в западных компаниях;

появится база для инвестирования и деньги придут даже при несовершенной налоговой, таможенной, правоохранительной, судебной системе.

Также финансист считает, если бы соглашение об ископаемых подписали на 10-20 лет раньше, то РФ не напала бы, потому что Украина была бы экономически сильным государством, а не "сырьевым придатком", слышно на видео.

Соглашение о недрах — детали

Отметим, 1 мая в Вашингтоне Украина и США подписали соглашение о недрах, сообщила министр экономики Беля Свириденко. Позже Кабинет Министров опубликовал полный текст документа на 12 страницах. В документе перечисляются 57 полезных ископаемых, в добыче которых заинтересованы американцы. Также указывается, что речь идет только о деньгах, связанных с новыми месторождениями, на которых начнется работа. Создается специальный фонд, в который Украина будет вкладывать 50% доходов от новых проектов с недрами. При этом США будут вкладываться не столько живыми деньгами, сколько стоимостью военной помощи.

Напоминаем, 1 мая медиа сообщили о партии оружия на 50 млн долл., которую США продаст Украине в соответствии с решением Дональда Трампа. Тем временем глава Белого дома объяснил, какие доходы получат американцы благодаря соглашению о недрах с Украиной.