Головне, що встигли: фінансист НБУ пояснив, чому угода про надра корисна Україні (відео)

Угода про надра, укладена між Сполученими Штатами Америки та Україною, має важливе стратегічне значення і тому не потрібно, щоб політики її критикували. Корисність угоди, серед іншого, полягає в тому, що українці отримають технології для видобутку рідкісноземельних металів. В іншому випадку елементи й далі лежали б в землі, поки потреби промисловості не пішли далі.

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Про корисність угоди про надра член правління НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман розповів в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

Угода про надра - коментар Фурмана див. з 5:40:25

Фурман порівняв угоду про надра з законом про торгівлю землею, який в Україні гальмувався з перших днів незалежності. На його думку, в обох випадках критика була "нонсенсом". Фінансист озвучив дві перші найвагоміші вигоди. По-перше, Україна отримає доступ до сучасних технологій видобутку та переробки. По-друге, рідкісноземельні метали важливі для промисловості саме на даному етапі. З його слів, якщо й далі нічого не робити, то ці багатства у землі стануть нікому не потрібними через розвиток цивілізації.

"Україна зможе отримати нові технології, які дадуть можливість добувати ці ресурси, бо ми їх не могли добувати, особливо переробляти, без нових технологій. Подобається вислів — кам'яний вік закінчився не тому, що закінчились камінці, а тому, що був науково-технічний прогрес. Тому головне, щоб ми не пройшли оцей період, коли ці рідкоземи у майбутньому нікому не будуть потрібні", — сказав він.

Крім того, Фурман перелічив інші вигоди, які матиме Україна завдяки угоді про надра:

додаткові інвестиції, оскільки "Україна була недофінансована усі 34 роки незалежності";

працівники видобувної та переробної індустрій отримуватимуть заробітну плату і при цьому матимуть престижну роботу у західних компаніях;

з'явиться база для інвестування і гроші прийдуть навіть при недосконалій податковій, митній, правоохоронній, судовій системі.

Також фінансист вважає, якби угоду про корисні копалини підписали на 10-20 років раніше, то РФ не напала б, бо Україна була б економічно сильною державою, а не "сировинним придатком", чути на відео.

Угода про надра — деталі

Зазначимо, 1 травня у Вашингтоні Україна та США підписали угоду про надра, повідомила міністерка економіки Біля Свириденко. Пізніше Кабінет Міністрів опублікував повний текст документа на 12 сторінках. У документі перелічуються 57 корисних копалин, у видобутку яких зацікавлені американці. Також вказується, що ідеться лише про гроші, пов'язані з новими родовищами, на яких почнеться робота. Створюється спеціальний фонд, у який Україна вкладатиме 50% доходів від нових проєктів з надрами. При цьому США вкладатимуться не так живими грошима, як вартістю військової допомоги.

Нагадуємо, 1 травня медіа повідомили про партію зброю на 50 млн дол., яку США продасть Україні відповідно до рішення Дональда Трампа. Тим часом глава Білого дому пояснив, які прибутки отримають американці завдяки угоді про надра з Україною.