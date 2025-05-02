Полицейские в Украине имеют право на различные виды пенсий. Юрист объяснил, как и когда назначают соцвыплаты работникам Нацполиции и перечислил главные условия для получения пенсий и индексации 2025 года.

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Работники Национальной полиции Украины получают пенсию на основании закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" № 2262-XII. Фокус поговорил с юристом, чтобы узнать, какие особенности назначения пенсий для полицейских предусмотрены.

По словам управляющего партнера Адвокатского объединения "Виннер Партнерс", арбитражного управляющего Сергея Литвиненко, ключевыми моментами назначения полицейским пенсий 2025 года являются следующие:

стаж службы, который должен составлять минимум 25 лет общей выслуги (служба в полиции, военная служба, служба в других правоохранительных органах);

возраст. Пенсию назначают независимо от возраста при наличии выслуги (количество лет на службе);

размер пенсии. От 70% денежного обеспечения на день увольнения со службы. В расчет учитываются оклад, надбавки, доплаты за специальное звание и выслугу лет.

С 1 марта 2025 года пенсии полицейских подлежат автоматической индексации

Индексация пенсий полицейских: юрист напомнил об обновлении 2025 года

С 1 марта 2025 года пенсии полицейских подлежат автоматической индексации в соответствии со средним ростом зарплат в государственном секторе.

Также в случае неполной выслуги возможно назначение пенсии по возрасту на общих основаниях или по льготным условиям в соответствии с имеющимся стажем.

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Пенсия в Украине: сколько получит человек со средним заработком и полным стажем

"В 2025 году для формирования полноценной пенсии необходимо активно контролировать уплату ЕСВ, даже находясь за рубежом. Для работников Национальной полиции сохраняются специальные условия пенсионного обеспечения, признающие особенности их службы. Советы юристов и консультации в Пенсионном фонде Украины помогут избежать недоразумений при расчетах стажа и пенсионных выплат", — обобщил арбитражный управляющий Сергей Литвиненко.

Полицейские пенсии: что говорят в Пенсионном фонде о таких выплатах

По данным ПФУ, пенсии работникам полиции назначаются и выплачиваются при условии их увольнения со службы. В случае повторного принятия выплата пенсий на время службы прекращается. При последующем увольнении со службы этих лиц выплата осуществляется с учетом общей выслуги лет на день последнего увольнения. Не прекращается выплата в случае призыва полицейского на военную службу по контракту, а также на службу на должности полицейских в подразделения полиции особого назначения.

Время прохождения службы в полиции засчитывается в страховой стаж, стаж работы по специальности, в выслугу лет, а также в стаж государственной службы. В стаж службы в полиции засчитывается служба на должностях, определенных ст. 78 Закона от 02.07.2015 № 580-ХІІІ.

Пенсии работникам полиции назначаются и выплачиваются при условии их увольнения со службы Фото: Getty Images

Законом предусмотрены следующие виды пенсий:

за выслугу лет;

по инвалидности;

в связи с потерей кормильца.

В Пенсионном фонде пояснили, что право на назначение пенсии за выслугу лет имеют работники полиции, которые с 1 октября 2020 года или после этой даты на день увольнения имеют выслугу 25 календарных лет и более или при достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет военная служба, служба в органах внутренних дел, Национальной полиции.

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Пенсия в Украине: сколько получит человек со средним заработком и полным стажем

По инвалидности пенсия назначается, если работники полиции стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных во время защиты Родины, выполнения служебных обязанностей; при наступлении инвалидности вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с выполнением служебных обязанностей или вследствие заболевания, связанного с прохождением службы.

На пенсию по случаю потери кормильца имеют право члены семей работников полиции, погибших в результате выполнения служебных обязанностей, и семьи работников полиции, умерших вследствие увечья, не связанного с выполнением служебных обязанностей, или вследствие заболевания, связанного с прохождением службы, если они были на его полном содержании и потеряли постоянный и основной источник средств к существованию.

Время прохождения службы в полиции засчитывается в страховой стаж, стаж работы по специальности, в выслугу лет, а также в стаж государственной службы

Независимо от пребывания на иждивении кормильца пенсия назначается: нетрудоспособным детям, нетрудоспособным родителям и жене/мужу, если они после смерти кормильца потеряли источник средств к существованию, а также нетрудоспособным родителям и жене/мужу работников полиции.

Напомним, Фокус уже писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете.

Ранее также шла речь об индексации пенсий в Украине, начавшейся в марте 2025-го. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%.