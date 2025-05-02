Поліцейські в Україні мають право на різні види пенсій. Юрист пояснив, як і коли призначають соцвиплати працівникам Нацполіції та перелічив головні умови для отримання пенсій та індексації 2025 року.

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Працівники Національної поліції України отримують пенсію на підставі закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" № 2262-XII. Фокус поговорив з юристом, щоб діхнатись, які особливості призначення пенсій для поліцейських передбачені.

За словами керуючого партнера Адвокатського об’єднання "Віннер Партнерс", арбітражного керуючого Сергія Литвиненка, ключовими моментами призначення поліцейським пенсій 2025 року є наступні:

стаж служби, який має становити мінімум 25 років загальної вислуги (служба в поліції, військова служба, служба в інших правоохоронних органах);

вік. Пенсію призначають незалежно від віку за наявності вислуги (кількість років на службі);

розмір пенсії. Від 70% грошового забезпечення на день звільнення зі служби. До розрахунку враховуються оклад, надбавки, доплати за спеціальне звання та вислугу років.

Від 1 березня 2025 року пенсії поліцейських підлягають автоматичній індексації

Індексація пенсій поліцейських: юрист нагадав про оновлення 2025 року

Від 1 березня 2025 року пенсії поліцейських підлягають автоматичній індексації відповідно до середнього зростання зарплат у державному секторі.

Також у разі неповної вислуги можливе призначення пенсії за віком на загальних підставах або за пільговими умовами відповідно до наявного стажу.

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"У 2025 році для формування повноцінної пенсії необхідно активно контролювати сплату ЄСВ, навіть перебуваючи за кордоном. Для працівників Національної поліції зберігаються спеціальні умови пенсійного забезпечення, що визнають особливості їхньої служби. Поради юристів та консультації у Пенсійному фонді України допоможуть уникнути непорозумінь при розрахунках стажу і пенсійних виплат", — узагальнив арбітражний керуючий Сергій Литвиненко.

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За даними ПФУ, пенсії працівникам поліції призначаються і виплачуються за умови їх звільнення зі служби. У разі повторного прийняття виплата пенсій на час служби припиняється. При наступному звільненні зі служби цих осіб виплата здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення. Не припиняється виплата у разі призову поліцейського на військову службу за контрактом, а також на службу на посади поліцейських до підрозділів поліції особливого призначення.

Час проходження служби в поліції зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, до вислуги років, а також до стажу державної служби. До стажу служби в поліції зараховується служба на посадах, визначених ст. 78 Закону від 02.07.2015 № 580-ХІІІ.

Пенсії працівникам поліції призначаються і виплачуються за умови їх звільнення зі служби Фото: Getty Images

Законом передбачено такі види пенсій:

за вислугу років;

по інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника.

У Пенсійному фонді пояснили, що право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники поліції, які з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше або при досягненні на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції.

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По інвалідності пенсія призначається, якщо працівники поліції стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання службових обов’язків; при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням службових обов’язків або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби.

На пенсію в разі втрати годувальника мають право члени сімей працівників поліції, які загинули внаслідок виконання службових обов’язків, та сім’ї працівників поліції, які померли внаслідок каліцтва, не пов’язаного з виконанням службових обов’язків, або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби, якщо вони були на його повному утриманні та втратили постійне і основне джерело засобів до існування.

Час проходження служби в поліції зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, до вислуги років, а також до стажу державної служби

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається: непрацездатним дітям, непрацездатним батькам і дружині/чоловікові, якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування, а також непрацездатним батькам і дружині/чоловікові працівників поліції.

Нагадаємо, Фокус вже писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет.

Раніше також йшлося про індексацію пенсій в Україні, що розпочалася в березні 2025-го. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%.