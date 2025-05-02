Дети войны в Украине: кто и как может получить статус

Ранее статус "Ребенок войны" присваивался украинцам, не достигшим совершеннолетия к моменту окончания Второй мировой. Теперь на него могут претендовать и дети, пострадавшие в ходе полномасштабного вторжения России.

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Об этом говорится в постановлениеи Кабмина.

Сейчас статус ребенка войны все же существует, но имеет другое название – "Ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов".

На получение такого статуса могут претендовать дети, которые во время войны или вследствие военных действий:

подверглись физическому насилию или получили телесные повреждения, которые повредили здоровью;

подверглись сексуальному насилию;

незаконно депортированы или похищены из Украины;

вовлечены в военные действия;

содержались в плену;

подверглись психологическому насилию, моральных и психологических страданий.

Оформить статус можно через службу по делам детей по месту проживания. Если семья находится за границей, заявление и необходимые документы следует направить в соответствующую службу по месту регистрации в Украине. Подать документы могут родители, другие родственники или сам ребенок, если ему уже исполнилось 14 лет.

Для оформления необходимо предоставить следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка или паспорт;

документ, который удостоверяет заявителя или подтверждает полномочия представителя ребенка;

в случае наличия – справка о постановке ребенка на учет как ВПЛ, загранпаспорт и выписка из реестра общины о месте жительства.

Статус можно получить и после 18 лет, если на момент 24 февраля 2022 года лицо было несовершеннолетним. Также оформить статус могут семьи ВПЛ – их дети были вынуждены покинуть дом, следовательно получили психологическую травму.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.