Діти війни в Україні: хто і як може отримати статус
Раніше статус "Дитина війни" присвоювався українцям, які не досягли повноліття до моменту закінчення Другої світової. Тепер на нього можуть претендувати і діти, які постраждали під час повномасштабного вторгнення Росії.
Про це йдеться в постанові Кабміну.
Наразі статус дитини війни все ж таки існує, але має іншу назву — "Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів".
На отримання такого статусу можуть претендувати діти, які під час війни або внаслідок воєнних дій:
- зазнали фізичного насильства або отримали тілесні ушкодження, які зашкодили здоров'ю;
- зазнали сексуального насильства;
- незаконно депортовані або викрадені з України;
- залучені до воєнних дій;
- утримувалися в полоні;
- зазнали психологічного насильства, моральних і психологічних страждань.
Оформити статус можна через службу у справах дітей за місцем проживання. Якщо сім'я перебуває за кордоном, заяву та необхідні документи слід надіслати до відповідної служби за місцем реєстрації в Україні. Подати документи можуть батьки, інші родичі або сама дитина, якщо їй уже виповнилося 14 років.
Для оформлення необхідно надати такі документи:
- свідоцтво про народження дитини або паспорт;
- документ, що посвідчує заявника або підтверджує повноваження представника дитини;
- у разі наявності — довідка про взяття дитини на облік як ВПО, закордонний паспорт і виписка з реєстру громади про місце проживання.
Статус можна отримати і після 18 років, якщо на момент 24 лютого 2022 року особа була неповнолітньою. Також оформити статус можуть сім'ї ВПО — їхні діти були змушені покинути домівку, а відтак отримали психологічну травму.
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