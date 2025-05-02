Діти війни в Україні: хто і як може отримати статус

Раніше статус "Дитина війни" присвоювався українцям, які не досягли повноліття до моменту закінчення Другої світової. Тепер на нього можуть претендувати і діти, які постраждали під час повномасштабного вторгнення Росії.

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Про це йдеться в постанові Кабміну.

Наразі статус дитини війни все ж таки існує, але має іншу назву — "Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів".

На отримання такого статусу можуть претендувати діти, які під час війни або внаслідок воєнних дій:

зазнали фізичного насильства або отримали тілесні ушкодження, які зашкодили здоров'ю;

зазнали сексуального насильства;

незаконно депортовані або викрадені з України;

залучені до воєнних дій;

утримувалися в полоні;

зазнали психологічного насильства, моральних і психологічних страждань.

Оформити статус можна через службу у справах дітей за місцем проживання. Якщо сім'я перебуває за кордоном, заяву та необхідні документи слід надіслати до відповідної служби за місцем реєстрації в Україні. Подати документи можуть батьки, інші родичі або сама дитина, якщо їй уже виповнилося 14 років.

Для оформлення необхідно надати такі документи:

свідоцтво про народження дитини або паспорт;

документ, що посвідчує заявника або підтверджує повноваження представника дитини;

у разі наявності — довідка про взяття дитини на облік як ВПО, закордонний паспорт і виписка з реєстру громади про місце проживання.

Статус можна отримати і після 18 років, якщо на момент 24 лютого 2022 року особа була неповнолітньою. Також оформити статус можуть сім'ї ВПО — їхні діти були змушені покинути домівку, а відтак отримали психологічну травму.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.