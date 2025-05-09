Страны Запада постепенно ужесточают санкции против РФ, которая всеми возможными способами ищет средства на финансирование военных расходов. Подробно о мерах, которые должны остановить агрессию Кремля, в материале Фокуса.

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Очередные санкции против РФ вводит Великобритания. По словам премьер-министра Кира Стармера, речь идет о мерах в отношении ста танкеров, перевозящих российскую нефть. "Нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для нашей национальной безопасности. Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о самом большом пакете санкций на сегодня. Я всегда буду делать все возможное для защиты трудолюбивых людей. Безопасность дома. Сила за рубежом", — написал сегодня Кир Стармер.

О том, что нужно ужесточать меры к танкерному флоту РФ, говорит и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. "Нужно принимать жесткие меры, чтобы сделать невозможным экспорт российской нефти на мировые рынки, в том числе через жесткий контроль за перевозкой судами российской нефти в Балтике и в Черном море", — сказал эксперт в разговоре с Фокусом .

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Кроме этого, по мнению Владимира Омельченко, действенной мерой были бы ограничения в отношении компании "Росатом", ведь Россия оккупировала Запорожскую атомную электростанцию и теперь фактически терроризирует Европу возможностью создать искусственную аварийную ситуацию на захваченной ЗАЭС. "Нужно, чтобы пакет предусматривал санкции и к руководству Росатома, и к его дочерним компаниям по всему миру. Это то, чего не хватает", — отметил эксперт.

Оккупация ЗАЭС Россией представляет угрозу безопасности всей Европы, говорят эксперты Фото: AP

Между тем, недавно санкционная группа Ермака-Макфола обнародовала четвертый План действий по усилению санкций против России, где предложено несколько важных направлений для новых санкций.

Какие предложения группы по новым мерам против РФ

снижение потолка цен на российскую нефть и тяжелые нефтепродукты на 15 долл. за баррель (до 45 и 30 долларов соответственно);

снижение потолка цен на легкие нефтепродукты — на 25 долл. за баррель (до 75 долл./баррель);

введение пошлины на импорт российской нефти, газа и удобрений в Евросоюз;

полный запрет импорта российского сжиженного газа в Европу;

усиление ограничения на доступ России к критическим западным технологиям и компонентам.

Финансовый аналитик Иван Угляница считает, что сейчас в Европе вряд ли будут усиливать санкции, в частности устанавливать новый потолок стоимости российской нефти. "Я очень скептичен относительно реальной возможности это ввести и фактически реализовать. Как видим, за последний год импорт российского газа в Европу существенно вырос — и по нефтепроводам, и по сжиженному газу, то же самое с импортом черных металлов в Европу из РФ. О чем также говорит и прибыль Газпрома за прошлый год. Думаю, это (новые санкции к РФ, — Фокус) малореалистично", — отметил Иван Угляница.

Аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин также считает, что новые мощные пакеты санкций могут быть одобрены, но точно не сейчас, когда США пытаются быть посредником в переговорах о мире в Украине. "Возможно, когда Штаты выйдут из переговоров и будут готовы усиливать санкции, тогда вероятность применения части указанных мер возрастет", — говорит Андрей Шевчишин.

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Также эксперты говорят о необходимости не просто усиливать санкционное давление, но и контролировать выполнение ограничений, а в случае нарушений — реагировать наложением вторичных санкций.

Ранее президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар сообщил, что 57% российского нефтяного экспорта идет из портов Балтики, прежде всего, это Усть-Луга и Приморск, и далее через Датские проливы выходит на глобальный рынок. По его мнению, в ЕС должны были бы остановить проход нефтяных танкеров можно, запретив им проход Датскими проливами. Это ударило бы по возможностям России экспортировать свою нефть, соответственно, уменьшило бы приток валютной выручки, которая используется Кремлем для финансирования агрессии против Украины. "Усиление контроля со стороны европейцев за нефтяными танкерами, перевозящими российский ресурс, могло бы существенно ослабить нефтяные доходы России. В идеале это позволило бы не обнулить такие доходы Кремля, но хотя бы серьезно их урезать, уменьшив таким образом объем валюты, которую Путин использует на бюджет войны в Украине", — отметил Михаил Гончар.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.