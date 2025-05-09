Країни Заходу поступово посилюють санкції проти РФ, що всіма можливими способами шукає кошти на фінансування військових видатків. Детально про заходи, що мали б зупинити агресію Кремля, у матеріалі Фокусу.

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Чергові санкції протии РФ запроваджує Велика Британія. За словами прем’єр-міністра Кіра Стармера, йдеться про заходи стосовно ста танкерів, що перевозять російську нафту. "Не можна недооцінювати загрозу, яку Росія становить для нашої національної безпеки. Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій на сьогодні. Я завжди робитиму все можливе для захисту працьовитих людей. Безпека вдома. Сила за кордоном", — написав сьогодні Кір Стармер.

Про те, що потрібно посилювати заходи до танкерного флоту РФ, каже і директор енергетичних программ Центру Разумкова Володимир Омельченко. «Потрібно вживати жорсткі заходи, щоб унеможливити експорт російської нафти на світові ринки, в тому числі через жорсткий контроль за перевезенням суднами російської нафти у Балтиці і в Чорному морі», - сказав експерт у розмові з Фокусом.

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Окрім цього, на переконання Володимира Омельченко, дієвим заходом були б обмеження щодо компанії «Росатом», адже Росія окупувала Запорізьку атомну електростанцію і тепер фактично тероризує Європу можливістю створити штучну аварійну ситуацію на захопленій ЗАЕС. «Потрібно, щоб пакет передбачав санкції і до керівництва Росатому, і до його дочірніх компаній по всьому світі. Це те, чого не вистачає», - зазначив експерт.

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Тим часом, нещодавно санкційна група Єрмака-Макфола оприлюднила четвертий План дій щодо посилення санкцій проти Росії, де запропоновано кілька важливих напрямків для нових санкцій.

Які пропозиції групи щодо нових заходів проти РФ

зниження стелі цін на російську нафту та важкі нафтопродукти на 15 дол. за барель (до 45 та 30 доларів відповідно);

зниження стелі цін на легкі нафтопродукти – на 25 дол. за барель (до 75 дол./барель);

запровадження мита на імпорт російської нафти, газу та добрив до Євросоюзу;

повна заборона імпорту російського зрідженого газу до Європи;

посилення обмеження на доступ Росії до критичних західних технологій та компонентів.

Фінансовий аналітик Іван Угляниця вважає, що наразі в Європі навряд чи будуть посилювати санкції, зокрема встановлювати нову стелю вартості російської нафти. «Я дуже скептичний щодо реальної можливості це запровадити та фактично реалізувати. Як бачимо, за останній рік імпорт російського газу в Європу суттєво зріс - і нафтопроводами, і зрідженого газу, те саме з імпортом чорних металів в Європу з РФ. Про що також говорить і прибуток Газпрому за минулий рік. Думаю, це (нові санкції до РФ, - Фокус) малореалістично», - зазначив Іван Угляниця.

Аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин також вважає, що нові потужні пакети санкцій можуть бути схвалені, але точно не зараз, коли США намагаються бути посередником у перемовинах про мир в Україні. «Можливо, коли Штати вийдуть з перемовин та будуть готові посилювати санкції, тоді ймовірність застосування частини вказаних заходів зросте», - каже Андрій Шевчишин.

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Також експерти кажуть про потребу не просто посилювати санкційний тиск, але й контролювати виконання обмежень, а в разі порушень – реагувати накладенням вторинних санкцій.

Раніше президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар повідомив, що 57% російського нафтового експорту іде з портів Балтики, передусім, це Усть-Луга і Приморськ, і далі через Данські протоки виходить на глобальний ринок. На його думку, у ЄС мали б зупинити прохід нафтових танкерів можна, заборонивши їм прохід Данськими протоками. Це вдарило б по можливостям Росії експортувати свою нафту, відповідно, зменшило б приток валютної виручки, яка використовується Кремлем для фінансування агресії проти України. «Посилення контролю з боку європейців за нафтовими танкерами, що перевозять російський ресурс, могло б суттєво послабити нафтові доходи Росії. В ідеалі це дозволило б не обнулити такі доходи Кремля, але хоча б серйозно їх урізати, зменшивши таким чином обсяг валюти, яку Путін використовує на бюджет війни в Україні", — зазначив Михайло Гончар.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не розпочне серйозні переговори щодо припинення війни в Україні.