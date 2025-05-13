Надбавки за сверхстаж: кто из пенсионеров имеет право на доплаты

Согласно украинскому законодательству, граждане пожилого возраста могут получать доплаты к пенсии, если их страховой стаж превышает установленную норму. Надбавка начисляется за каждый год сверх установленного стажа.

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Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Статья 28 указанного закона предусматривает доплату за сверхнормативный страховой стаж. Она назначается гражданам, если их стаж, зафиксированный в трудовой книжке, превышает установленные нормы:

для мужчин — более чем 35 лет страхового стажа;

для женщин — более 30 лет страхового стажа.

Граждане, получающие пенсию по возрасту, имеют право на доплату. За каждый год страхового стажа сверх установленного минимума начисляется надбавка — 1% от минимальной пенсии по возрасту. Размер доплаты зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных.

В этом году размер прожиточного минимума не изменился. Как и в прошлом году — равен 2361 грн. Учитывая это, размер соответствующей доплаты за превышение страхового стажа составляет 23,61 грн. Такую сумму добавляют за каждый полный год, который граждане отработали сверх обязательной нормы стажа. В качестве примера, если пенсионер имеет пять лет сверх обязательной нормы стажа, доплата будет равна 118 грн.

Важно также, чтобы сумма пенсии превышала размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В таком случае доплату будут рассчитывать, исходя из этого минимума.

Кроме того, пенсионеры, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, в случае роста размера прожиточного минимума, доплату за сверхстаж пересчитают только после увольнения с работы.

Надбавки за возраст — пенсионеры, которым больше 65 лет, получат доплаты

Если размер пенсии составляет менее 40% от средней заработной платы, обращаться в Пенсионный фонд Украины не требуется — доплата будет произведена автоматически. При этом для граждан в возрасте 65 лет другие виды надбавок не предусмотрены. Лица, достигшие 70 лет, и дальше будут получать дополнительные выплаты в зависимости от своей возрастной категории:

от 70 до 74 лет – 300 грн;

от 75 до 79 лет – 456 грн;

от 80 лет и старше – 570 грн.

Пенсионеры в возрасте от 65 лет, имеющие полный страховой стаж, должны получать пенсию не ниже 40% от минимальной зарплаты. Поскольку в 2025 году "минималка" будет равна 8 000 гривен, минимальная пенсия для таких лиц должна составлять не менее 3 200 гривен.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.п