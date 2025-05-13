Надбавки за надстаж: хто з пенсіонерів має право на доплати

Згідно з українським законодавством, громадяни похилого віку можуть отримувати доплати до пенсії, якщо їхній страховий стаж перевищує встановлену норму. Надбавка нараховується за кожен рік понад встановлений стаж.

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Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Стаття 28 зазначеного закону передбачає доплату за понаднормовий страховий стаж. Вона призначається громадянам, якщо їхній стаж, зафіксований у трудовій книжці, перевищує встановлені норми:

для чоловіків — більш ніж 35 років страхового стажу;

для жінок — понад 30 років страхового стажу.

Громадяни, які отримують пенсію за віком, мають право на доплату. За кожен рік страхового стажу понад установлений мінімум нараховується надбавка — 1% від мінімальної пенсії за віком. Розмір доплати залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Цього року розмір прожиткового мінімуму не змінився. Як і минулого року — дорівнює 2361 грн. З огляду на це, розмір відповідної доплати за перевищення страхового стажу становить 23,61 грн. Таку суму додають за кожен повний рік, який громадяни відпрацювали понад обов'язкову норму стажу. Як приклад, якщо пенсіонер має п'ять років понад обов'язкову норму стажу, доплата дорівнюватиме 118 грн.

Важливо також, щоб сума пенсії перевищувала розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У такому разі доплату розраховуватимуть, виходячи з цього мінімуму.

Крім того, пенсіонерам, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, у разі зростання розміру прожиткового мінімуму, доплату за надстаж перерахують тільки після звільнення з роботи.

Надбавки за вік — пенсіонери, яким більше 65 років, отримають доплати

Якщо розмір пенсії становить менше ніж 40% від середньої заробітної плати, звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно — доплата буде здійснена автоматично. При цьому для громадян у віці 65 років інші види надбавок не передбачені. Особи, які досягли 70 років, і далі отримуватимуть додаткові виплати залежно від своєї вікової категорії:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Пенсіонери віком від 65 років, які мають повний страховий стаж, мають отримувати пенсію не нижче 40% від мінімальної зарплати. Оскільки у 2025 році "мінімалка" дорівнюватиме 8 000 гривень, мінімальна пенсія для таких осіб має становити не менше 3 200 гривень.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.п