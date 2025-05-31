Финансовая помощь в сумме 29 тыс. грн: кто из граждан и в каких областях получит поддержку

В Украине стартовала финансовая помощь домохозяйствам в прифронтовых регионах. В ее рамках предусмотрена натуральная и денежная поддержка в размере до 29 тысяч гривен, предназначенная для развития аграрного производства.

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Об этом сообщает пресс-служба общественной организации Southern Development Strategy.

По информации организации, проект реализуют в партнерстве с Всемирной продовольственной программой (WFP). Финансовая помощь ориентирована на домохозяйства в прифронтовых регионах, кто хочет заниматься сельским хозяйством, но из-за войны оказался без доходов и возможности вести хозяйство.

Проект помощи организация реализует в таких громадах:

Великоалександровская Херсонской области;

Первомайская, Шевченковская Николаевской области;

Нивотрудовская, Зеленодольская, Апостоловская, Грушевская, Вакуловская Днепропетровской области.

Отобранные в рамках проекта домохозяйства В Днепропетровской области смогут выбрать один из двух вариантов поддержки, равных по стоимости:

наборы — теплицу, мотоблок, систему капельного орошения — в зависимости от потребностей;

финансовую помощь в сумме 29 тыс. грн на развитие другой формы агропроизводства.

А в Херсонской и Николаевской областях домохозяйства смогут получить один из трех предложенных наборов помощи либо денежную поддержку. Кроме того, жители этих громад получат возможность освоить новую профессию с гарантированным трудоустройством и стипендией от Всемирной продовольственной программы. Участники также пройдут специализированные тренинги по ведению хозяйства и эффективному использованию ресурсов.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.