Фінансова допомога в сумі 29 тис. грн: хто з громадян і в яких областях отримає підтримку

В Україні стартувала фінансова допомога домогосподарствам у прифронтових регіонах. У її рамках передбачено натуральну та грошову підтримку в розмірі до 29 тисяч гривень, призначену для розвитку аграрного виробництва.

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Про це повідомляє пресслужба громадської організації Southern Development Strategy.

За інформацією організації, проєкт реалізують у партнерстві з Всесвітньою продовольчою програмою (WFP). Фінансова допомога орієнтована на домогосподарства в прифронтових регіонах, хто хоче займатися сільським господарством, але через війну опинився без доходів і можливості вести господарство.

Проєкт допомоги організація реалізує в таких громадах:

Великоолександрівська Херсонської області;

Первомайська, Шевченківська Миколаївської області;

Нивотрудівська, Зеленодольська, Апостолівська, Грушевська, Вакулівська Дніпропетровської області.

Відібрані в рамках проєкту домогосподарства у Дніпропетровській області зможуть обрати один із двох варіантів підтримки, рівних за вартістю:

набори — теплицю, мотоблок, систему крапельного зрошення — залежно від потреб;

фінансову допомогу в сумі 29 тис. грн на розвиток іншої форми агровиробництва.

А в Херсонській та Миколаївській областях домогосподарства зможуть отримати один із трьох запропонованих наборів допомоги або грошову підтримку. Крім того, жителі цих громад отримають можливість освоїти нову професію з гарантованим працевлаштуванням і стипендією від Всесвітньої продовольчої програми. Учасники також пройдуть спеціалізовані тренінги з ведення господарства та ефективного використання ресурсів.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.