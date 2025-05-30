Некоторые обменные пункты нарушают законодательство и устанавливают дополнительные комиссии для долларов определенных годов выпуска. Фокус спросил у народного депутата Данила Гетманцева, как действовать в таком случае.

Related video

Недавно украинцы начали жаловаться на двойные курсы обмена долларов в зависимости от года выпуска. В Верховной Раде отреагировали, назвав ситуацию "еще хуже", чем простое зарабатывание на гражданах дополнительной маржи обменниками. В интервью Фокусу народный депутат, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев рассказал, что происходит.

"Эта ситуация с двойными курсами — это мошенничество. Мошенничество обменников валют, мошенничество валютчиков, которые пытаются заработать дополнительную комиссию без каких-либо причин. Не на худших долларах или лучших долларах. Нет, просто потому, что они очень хотят. Они на это не имеют права, они не имеют право устанавливать дополнительную комиссию за любой цвет доллара", — подчеркнул народный депутат.

Важно

Доллары "белые" и "синие". Почему обменники ставят двойные курсы и что с этим делать

По его убеждению, все доллары одинаковы, и если они существенно не повреждены и не требуют обмена в банке через инкассо, где банки устанавливают комиссии за такие операции, то незаконно требовать от потребителя дополнительных комиссий из-за купюры какого-то определенного года выпуска.

Независимо от цвета купюр курс должен быть одинаковым, уверен Данил Гетманцев

"Для всех долларов должен быть единый курс. Если люди сталкиваются с такой ситуацией, они должны сообщить об этом мне или Национальному банку и Национальной полиции. Национальный банк должен постоянно заниматься этим и обеспечивать соблюдение законодательства валютчиками, работая на результат. То есть отрицательный результат для Национального банка — это обоснованная жалоба от потребителя. Потому что они должны предупреждать эти нарушения, а не бегать по обменникам тогда, когда Гетманцев что-то напишет им и будет требовать публично наказать виновных. Поэтому здесь надо работать лучше всем и постоянно", — говорит Данил Гетманцев.

Ранее Фокус писал, что НБУ изложил в неблагоприятном макроэкономическом сценарии возможные значения курса — в 2025 году — 47,7 грн/доллар; в 2026 году — 52,4 грн/доллар; в 2027 году — 55,1 грн/доллар.

Напомним, рост экономики Украины в первом квартале 2025 года замедлился и сейчас прогнозы по ВВП по итогам года меняются в сторону ухудшения.