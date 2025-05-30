Деякі обмінні пункти порушують законодавство та встановлюють додаткові комісії для доларів певних років випуску. Фокус запитав у народного депутата Данила Гетманцева, як діяти в такому випадку.

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Нещодавно українці почали скаржитись на подвійні курси обміну доларів залежно від року випуску. У Верховній Раді відреагували, назвавши ситуацію "ще гіршою", ніж просте заробляння на громадянах додаткової маржі обмінниками. У інтерв’ю Фокусу народний депутат, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що відбувається.

"Ця ситуація з подвійними курсами – це шахрайство. Шахрайство обмінників валют, шахрайство валютчиків, які намагаються заробити додаткову комісію без будь-яких причин. Не на гірших доларах чи кращих доларах. Ні, просто тому, що вони дуже хочуть. Вони на це не мають права, вони не мають право встановлювати додаткову комісію за будь-який колір долара", — наголосив народний депутат.

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За його переконанням, всі долари однакові, і якщо вони істотно не пошкоджені і не потребують обміну в банку через інкасо, де банки встановлюють комісії за такі операції, то незаконно вимагати від споживача додаткових комісій через купюру якогось певного року випуску.

Незалежно від кольору купюр курс має бути однаковим, впевнений Данило Гетманцев

"Для всіх доларів має бути єдиний курс. Якщо люди стикаються з такою ситуацією, вони мають повідомити про це мені або Національному банку і Національній поліції. Національний банк повинен постійно займатися цим і забезпечувати дотримання законодавства валютчиками, працюючи на результат. Тобто негативний результат для Національного банку – це обґрунтована скарга від споживача. Бо вони повинні упереджувати ці порушення, а не бігати по обмінниках тоді, коли Гетманцев щось напише їм і буде вимагати публічно покарати винних. Тому тут треба працювати краще всім і постійно", — каже Данило Гетманцев.

Раніше Фокус писав, що НБУ виклав у несприятливому макроекономічному сценарії можливі значення курсу – в 2025 році — 47,7 грн/долар; в 2026 році — 52,4 грн/долар; в 2027 році — 55,1 грн/долар.

Нагадаємо, зростання економіки України в першому кварталі 2025 року уповільнилось і наразі прогнози щодо ВВП за підсумками року змінюються в бік погіршення.