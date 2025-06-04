Пенсия в Украине: какие выплаты ожидать при зарплате 23 тыс. грн и 40 годах стажа

На величину пенсии влияет множество факторов. Среди них важную роль занимает зарплата. Также значимым является и стаж работы. Не меньшее значение имеет возраст, в котором человек уходит на пенсию.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Если человек планирует выйти на пенсию в 60 лет, при зарплате в 23 000 гривен и стаже работы 40 лет, размер его пенсионной выплаты составит примерно 10,2 тысячи гривен.

Если выход на пенсию происходит в 63 года при тех же условиях, размер выплаты будет немного выше — около 12 тысяч гривен. Самым выгодным вариантом станет уход на пенсию в 65 лет, тогда пенсия составит примерно 13,2 тысячи гривен.

Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Отметим, что в 2025 году в Украине ужесточили требования к страховому стажу, от которого зависит пенсионный возраст:

для выхода на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа и для мужчин, и для женщин;

выйти на пенсию в 63 года можно со стажем от 22 до 31 года;

для пенсии в 65 лет достаточно иметь от 15 до 21 года стажа.

Таким образом, чем больше страховой стаж при неизменном уровне дохода, тем выше размер будущей пенсии.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.