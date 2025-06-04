Пенсія в Україні: які виплати очікувати за зарплати 23 тис. грн і 40 років стажу

На величину пенсії впливає безліч чинників. Серед них важливу роль займає зарплата. Також значущим є і стаж роботи. Не менше значення має вік, у якому людина йде на пенсію.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Якщо людина планує вийти на пенсію в 60 років, за зарплати в 23 000 гривень і стажу роботи 40 років, розмір її пенсійної виплати становитиме приблизно 10,2 тисячі гривень.

Якщо вихід на пенсію відбувається в 63 роки за тих самих умов, розмір виплати буде трохи вищим — близько 12 тисяч гривень. Найвигіднішим варіантом стане вихід на пенсію в 65 років, тоді пенсія становитиме приблизно 13,2 тисячі гривень.

Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Зазначимо, що 2025 року в Україні посилили вимоги до страхового стажу, від якого залежить пенсійний вік:

для виходу на заслужений відпочинок у 60 років, необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу і для чоловіків, і для жінок;

вийти на пенсію в 63 роки можна зі стажем від 22 до 31 року;

для пенсії в 65 років достатньо мати від 15 до 21 року стажу.

Таким чином, чим більший страховий стаж за незмінного рівня доходу, тим вищий розмір майбутньої пенсії.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.