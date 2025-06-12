Продажи через Новую почту с наложенным платежом — наложенным платежом — будут особенно отслеживаться налоговой. Фокус подробно расспросил юристов о рисках подобных операций и штрафах в 2025 году.

Related video

В ситуации, когда физлицо-предприниматель (ФЛП) получает оплату "наложенным платежом", но не выдает чек через регистратор расчетных операций на момент продажи, не учитывает сумму в отчетности, выдает "квитанцию Новой почты" вместо фискального чека, то являются ли такие действия продавцов нарушением? Да. Как отметил управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько, налоговая служба (ГНС), имея полную информацию обо всех денежных переводах, может идентифицировать лиц, которые регулярно получают средства, а следовательно и наложить штраф, если это происходит неправомерным способом.

Штраф за продажу через Новую Почту: кому грозит, какие суммы и как отслеживают

Адвокат Анна Даниэль напомнила Фокусу, еще в прошлом году Государственная налоговая служба (ГНС) активизировала мониторинг платежей через финансовые компании, в частности "НоваПей" — внутренний сервис перевода средств в сети Новой почты.

Многие продавцы товаров используют наложенный платеж и не платят налоги

"Причина: многие продавцы используют наложенный платеж, где деньги получаются наличными через "НоваПей" — без проведения через регистратор расчетных операций (РРО), что является нарушением требований действующего законодательства Украины, в частности, закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и Налогового кодекса Украины", — пояснила адвокат, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль".

Многие продавцы используют наложенный платеж, где деньги получаются наличными через "НоваПей" — без проведения через регистратор расчетных операций (РРО), что является нарушением требований действующего законодательства Украины

Поэтому, согласно этим законам, продавец обязан фискализировать продажу товара через РРО / ПРРО, если: оплата производится наличными или через финансовые компании (НоваПей, EasyPay, City24 и т.д.), или если товар продается онлайн, независимо от способа доставки.

"Все переводы через NovaPay квалифицируются как наличные расчеты, которые подлежат фискализации (обязательная выдача чека)", — пояснила она.

В случае если операция не фискализирована через РРО, за первое нарушение предусмотрен штраф — в размере 100% стоимости услуг, за повторное нарушение в течение года.

Важно

Долг растет с каждым днем: какие штрафы можно получить за неуплату коммуналки

Например, если клиент уплатил на Новой почте 3 000 грн, а продавец не провел продажу через РРО, то штраф может составить 3 000 грн (или 4 500 грн — за повторное нарушение).

В комментарии Фокусу Игорь Ясько рассказал, как ГНС отслеживает платежи.

"Государственная налоговая служба (ГНС) получает информацию о денежных переводах через финансовые компании. Все небанковские финансовые организации, осуществляющие переводы средств, обязаны формировать и передавать в ГНС данные о каждом платеже, включая информацию о получателе средств. Таким образом, налоговая служба имеет полную информацию обо всех денежных переводах и может идентифицировать лиц, которые регулярно получают средства", — пояснил Ясько.

ГНС получает информацию о ваших денежных переводах через финансовые компании Фото: УНИАН

Как избежать штрафов от налоговой продавцам через Новую почту

Продавцам, которые работают через Новую почту (особенно с наложенным платежом), чтобы избежать штрафов от налоговой в 2025 году, важно придерживаться четких правил:

оформить ПРРО (электронную кассу). Это можно сделать бесплатно через ГНС или сторонние сервисы (Checkbox, "Вчасно.Каса" и т. п.);

фискализировать каждую продажу перед отправкой товара, даже если оплата при получении;

в накладной указывать реквизиты фискального чека;

сохранять копии чеков и товарных накладных. В случае проверки это будет доказательство законности.

Продавцам, которые работают через Новую почту (особенно с наложенным платежом), чтобы избежать штрафов от налоговой в 2025 году, важно придерживаться четких правил

"Если получаете письмо или акт проверки от ГНС — можно подать объяснение или обжаловать штраф в суде, особенно если сумма была "бронь" или не привела к фактической продаже", — добавляет адвокат Анна Даниэль.

Напомним, налоговые консультанты не советуют "прятать" платежи через личные карты, ведь это также проверяется ГНС. Фокус уже рассказывал, что система мониторинга предпринимательской деятельности украинцев стала жестче.

Также стало известно, что в Украине будут повышать налоги для граждан и ФЛП. Народный депутат, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал Фокусу, при каких обстоятельствах и когда это произойдет.