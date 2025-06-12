Продажі через Нову пошту з післяплатою — накладеним платежем — особливо відстеживатимуться податковою. Фокус детально розпитав юристів про ризики подібних операцій та штрафи у 2025 році.

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У ситуації, коли фізособа-підприємець (ФОП) отримує оплату "накладеним платежем", але не видає чек через реєстратор розрахункових операцій на момент продажу, не враховує суму у звітності, видає "квитанцію Нової пошти" замість фіскального чека, то чи є такі дії продавців порушенням? Так. Як зауважив керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько, податкова служба (ДПС), маючи повну інформацію про всі грошові перекази, може ідентифікувати осіб, які регулярно отримують кошти, а отже і накласти штраф, якщо це відбувається в неправомірний спосіб.

Штраф за продаж через Нову Пошту: кому загрожує, які суми та як відслідковують

Адвокатка Анна Даніель нагадала Фокусу, ще минулого року Державна податкова служба (ДПС) активізувала моніторинг платежів через фінансові компанії, зокрема "НоваПей" — внутрішній сервіс переказу коштів у мережі Нової пошти.

Багато продавців товарів використовують накладений платіж і не сплачують податки

"Причина? Багато продавців використовують накладений платіж, де гроші отримуються готівкою через "НоваПей" — без проведення через реєстратор розрахункових операцій (РРО), що є порушенням вимог чинного законодавства України, зокрема, закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та Податкового кодексу України", — пояснила адвокатка, керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель".

Багато продавців використовують накладений платіж, де гроші отримуються готівкою через "НоваПей" — без проведення через реєстратор розрахункових операцій (РРО), що є порушенням вимог чинного законодавства України

Тож, згідно із цими законами, продавець зобов’язаний фіскалізувати продаж товару через РРО / ПРРО, якщо: оплата проводиться готівкою або через фінансові компанії (НоваПей, EasyPay, City24 тощо), або якщо товар продається онлайн, незалежно від способу доставки.

"Усі перекази через NovaPay кваліфікуються як готівкові розрахунки, які підлягають фіскалізації (обов’язкова видача чека)", — пояснила вона.

У разі якщо операцію не фіскалізовано через РРО, за перше порушення передбачено штраф — у розмірі 100% вартості послуг, за повторне порушення протягом року.

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Наприклад, якщо клієнт сплатив на Новій пошті 3 000 грн, а продавець не провів продаж через РРО, то штраф може становити 3 000 грн (або 4 500 грн — за повторне порушення).

У коментарі Фокусу Ігор Ясько розповів, як ДПС відслідковує платежі.

"Державна податкова служба (ДПС) отримує інформацію про грошові перекази через фінансові компанії. Всі небанківські фінансові організації, які здійснюють перекази коштів, зобов’язані формувати та передавати до ДПС дані про кожен платіж, включаючи інформацію про отримувача коштів. Таким чином, податкова служба має повну інформацію про всі грошові перекази і може ідентифікувати осіб, які регулярно отримують кошти", — пояснив Ясько.

ДПС отримує інформацію про ваші грошові перекази через фінансові компанії Фото: УНІАН

Як уникнути штрафів від податкової продавцям через Нову пошту

Продавцям, які працюють через Нову пошту (особливо з післяплатою), щоб уникнути штрафів від податкової у 2025 році, важливо дотримуватись чітких правил:

оформити ПРРО (електронну касу). Це можна зробити безкоштовно через ДПС або сторонні сервіси (Checkbox, "Вчасно.Каса" тощо);

фіскалізувати кожен продаж перед відправкою товару, навіть якщо оплата при отриманні;

у накладній зазначати реквізити фіскального чека;

зберігати копії чеків і товарних накладних. У разі перевірки це буде доказ законності.

Продавцям, які працюють через Нову пошту (особливо з післяплатою), щоб уникнути штрафів від податкової у 2025 році, важливо дотримуватись чітких правил

"Якщо отримуєте лист чи акт перевірки від ДПС – можна подати пояснення або оскаржити штраф у суді, особливо якщо сума була "бронь" чи не призвела до фактичного продажу", — додає адвокатка Анна Даніель.

Нагадаємо, податкові консультанти не радять "ховати" платежі через особисті картки, адже це також перевіряється ДПС. Фокус вже розповідав, що система моніторингу підприємницької діяльності українців стала жорсткішою.

Також стало відомо, що в Україні будуть підвищувати податки для громадян та ФОП. Народний депутат, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів Фокусу, за яких обставин і коли це станеться.