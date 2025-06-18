Количество украинских миллионеров выросло, но деклараций стало меньше: детали

В 2025 году более 17 тысяч граждан задекларировали доходы, превышающие один миллион гривен. Это на 1,3 тысячи больше, чем в предыдущем году.

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Общая сумма доходов, задекларированных этой категорией плательщиков, составила 254 млрд грн. В то же время все граждане Украины задекларировали 474 млрд грн доходов, что на 93,5 млрд грн больше по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил председатели Комитета Верховной Рады Украины по финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Вместе с этим зафиксировано существенное снижение общего количества декларантов — их стало 363 тысячи человек, что на 22% меньше, чем в прошлом.

Он отметил, что кампания 2025 отражает как изменения в структуре доходов граждан, так и общие демографические и миграционные тенденции, которые должны быть учтены при дальнейшем планировании фискальной политики.

Напомним, что ранее глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко рассказал о декларировании доходов украинцев, уплаченных налогах и о количестве миллионеров по итогам 2024 года. Согласно данным налоговиков, миллионеров стало больше на 6,6 тысячи человек. Кроме того, половина всех доходов заработаны в Киеве.

Отметим, 5 мая издание Forbes Ukraine рассказало об изменении налогов в Украине из-за рекомендаций Международного валютного фонда. Как выяснилось, МВФ предлагает бюджет 2026 году наполнять благодаря изменениям налоговой системы: увеличение налога на добавленную стоимость и введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно предложению фонда, вместо одинакового НДФЛ в 18% люди будут платить разные суммы, в зависимости от доходов. На публикацию в медиа откликнулся глава бюджетного комитета ВР Даниил Гетманцев. Нардеп заявил, что таких изменений не будет при действующем парламенте.

Напоминаем, в апреле Фокус писал об особенностях расчетов с карты на карту, которые пока не облагаются налогом.