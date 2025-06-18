Кількість українських мільйонерів зросла, але декларацій стало менше: деталі

У 2025 році понад 17 тисяч громадян задекларували доходи, що перевищують один мільйон гривень. Це на 1,3 тисячі більше, ніж попереднього року.

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Загальна сума доходів, задекларованих цією категорією платників, становила 254 млрд грн. Водночас усі громадяни України задекларували 474 млрд грн доходів, що на 93,5 млрд грн більше порівняно з 2024 роком. Про це повідомив голови Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Разом із цим зафіксовано суттєве зниження загальної кількості декларантів — їх стало 363 тисячі осіб, що на 22% менше, ніж торік.

Він зазначив, що кампанія 2025 відображає як зміни в структурі доходів громадян, так і загальні демографічні та міграційні тенденції, які мають бути враховані під час подальшого планування фіскальної політики.

Нагадаємо, що раніше голова Державної податкової служби Руслан Кравченко розповів про декларування доходів українців, сплачені податки і про кількість мільйонерів за підсумками 2024 року. Згідно з даними податківців, мільйонерів стало більше на 6,6 тисячі осіб. Крім того, половину всіх доходів зароблено в Києві.

Зазначимо, 5 травня видання Forbes Ukraine розповіло про зміну податків в Україні через рекомендації Міжнародного валютного фонду. Як з'ясувалося, МВФ пропонує бюджет 2026 року наповнювати завдяки змінам податкової системи: збільшенню податку на додану вартість та запровадженню прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Згідно з пропозицією фонду, замість однакового ПДФО у 18% люди платитимуть різні суми, залежно від доходів. На публікацію в медіа відгукнувся голова бюджетного комітету ВР Данило Гетманцев. Нардеп заявив, що таких змін не буде за чинного парламенту.

Нагадуємо, у квітні Фокус писав про особливості розрахунків з картки на картку, які поки що не оподатковуються.