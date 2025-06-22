Досрочный выход на пенсию: кто может выйти на заслуженный отдых раньше

Некоторым безработным украинцам будет доступна возможность выйти на пенсию раньше срока. Эта мера служит важной социальной поддержкой для тех, кто потерял работу не по своей вине и находится в предпенсионном возрасте.

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При этом воспользоваться этим правом можно только при выполнении определенных требований, главными из которых является наличие достаточного страхового стажа, необходимого для получения минимальной пенсии по возрасту. Об этом говорится в Законе Украины "О занятости населения".

Возможность досрочного выхода на пенсию предоставляется работникам, которых уволили по инициативе работодателя. Это касается таких случаев, как:

Ликвидацией или реорганизацией предприятия, когда компания прекращает свою деятельность или изменяет структуру, что приводит к сокращению рабочих мест.

Банкротством или перепрофилированием в ситуациях, когда предприятие признается банкротом или изменяет основной вид деятельности, что делает дальнейшую работу для определенных сотрудников невозможной.

Сокращением штата или численности работников – классическое увольнение в связи с оптимизацией структуры компании.

Эти работники имеют право выйти на пенсию раньше, если на момент увольнения до достижения установленного законом пенсионного возраста остается не более полутора лет. Такая мера помогает избежать длительного периода безработицы и сохранить стабильный источник дохода.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, безработный гражданин должен соответствовать нескольким важным критериям и выполнить определенные шаги:

Лицо должно зарегистрироваться как безработное в течение 30 календарных дней с даты увольнения в территориальном органе центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции (т.е. в Центре занятости). Это первый и обязательный шаг для получения всех дальнейших прав и услуг. Отсутствие подходящей работы. Зарегистрированному безработному должно не быть предложено подходящей ему работы в течение семи календарных дней после его регистрации. Поиск подходящей работы является приоритетом Службы занятости, но если таких вакансий нет, открывается возможность досрочной пенсии. Наличие необходимого страхового стажа. Это одно из важнейших условий. Уволенный работник должен иметь страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, предусмотренный Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Важно помнить, что требования к страховому стажу ежегодно изменяются согласно пенсионной реформе.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.