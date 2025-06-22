Достроковий вихід на пенсію: хто може вийти на заслужений відпочинок раніше

Деяким безробітним українцям буде доступна можливість вийти на пенсію раніше терміну. Цей захід слугує важливою соціальною підтримкою для тих, хто втратив роботу не зі своєї вини і перебуває в передпенсійному віці.

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При цьому скористатися цим правом можна лише за умови виконання певних вимог, головними з яких є наявність достатнього страхового стажу, необхідного для отримання мінімальної пенсії за віком. Про це йдеться в Законі України "Про зайнятість населення".

Можливість дострокового виходу на пенсію надається працівникам, яких звільнили з ініціативи роботодавця. Це стосується таких випадків, як:

Ліквідацією або реорганізацією підприємства, коли компанія припиняє свою діяльність або змінює структуру, що призводить до скорочення робочих місць.

Банкрутством або перепрофілюванням у ситуаціях, коли підприємство визнається банкрутом або змінює основний вид діяльності, що робить подальшу роботу для певних співробітників неможливою.

Скороченням штату або чисельності працівників — класичне звільнення у зв'язку з оптимізацією структури компанії.

Ці працівники мають право вийти на пенсію раніше, якщо на момент звільнення до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишається не більше ніж півтора року. Такий захід допомагає уникнути тривалого періоду безробіття та зберегти стабільне джерело доходу.

Щоб скористатися цією можливістю, безробітний громадянин має відповідати кільком важливим критеріям і виконати певні кроки:

Особа має зареєструватися як безробітна протягом 30 календарних днів з дати звільнення в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (тобто в Центрі зайнятості). Це перший і обов'язковий крок для отримання всіх подальших прав і послуг. Відсутність підходящої роботи. Зареєстрованому безробітному не має бути запропоновано підходящої йому роботи протягом семи календарних днів після його реєстрації. Пошук підходящої роботи є пріоритетом Служби зайнятості, але якщо таких вакансій немає, відкривається можливість дострокової пенсії. Наявність необхідного страхового стажу. Це одна з найважливіших умов. Звільнений працівник повинен мати страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Важливо пам'ятати, що вимоги до страхового стажу щороку змінюються згідно з пенсійною реформою.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей, які працюють, — 2 093 грн. Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.

У Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Однак така пільга доступна не всім.