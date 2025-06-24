В Украине вырастут пенсии для одиноких пожилых людей: кто получит доплату

Дополнительные ежемесячные выплаты на уход для граждан старше 80 лет увеличатся почти в 1,5 раза и достигнут 944 гривен.

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Выплата составляет 40% минимальной пенсии, которая с 2025 года составляет 2361 грн. Об этом говорится в Законе №646-IX, который регулирует оказание помощи лицам, живущим в одиночестве и нуждающимся в постоянной посторонней опеке.

Помощь оказывается только при наличии одновременно всех следующих условий:

человек имеет возраст от 80 лет;

проживает одна и не имеет родственников, осуществляющих уход;

получает пенсию по возрасту (не по инвалидности);

не пользуется другими надбавками по уходу;

имеет официальное медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.

Для оформления доплаты необходимо сначала обратиться к врачу, пройти медицинскую комиссию (ВКК) и получить заключение о необходимости постоянного ухода. Далее – подать документы в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.

Требуемые документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (ИНН);

заключение врачебной комиссии;

справка из Пенсионного фонда об отсутствии других доплат по уходу.

Выплата назначается каждый месяц вместе с основной пенсией.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.