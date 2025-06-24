В Україні зростуть пенсії для самотніх літніх людей: хто отримає доплату

Додаткові щомісячні виплати на догляд для громадян, старших за 80 років, збільшаться майже в 1,5 раза і сягнуть 944 гривень.

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Виплата становить 40% мінімальної пенсії, яка з 2025 року становить 2361 грн. Про це йдеться в Законі №646-IX, який регулює надання допомоги особам, які живуть на самоті та потребують постійної сторонньої опіки.

Допомога надається тільки за наявності одночасно всіх таких умов:

людина має вік від 80 років;

проживає сама і не має родичів, які здійснюють догляд;

отримує пенсію за віком (не за інвалідністю);

не користується іншими надбавками по догляду;

має офіційний медичний висновок про необхідність постійного догляду.

Для оформлення доплати необхідно спочатку звернутися до лікаря, пройти медичну комісію (ЛКК) та отримати висновок про необхідність постійного догляду. Далі — подати документи до територіального управління Пенсійного фонду України.

Необхідні документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (ІПН);

висновок лікарської комісії;

довідка з Пенсійного фонду про відсутність інших доплат по догляду.

Виплата призначається щомісяця разом з основною пенсією.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей, які працюють, — 2 093 грн. Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.

У Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Однак така пільга доступна не всім.