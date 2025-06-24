В Україні зростуть пенсії для самотніх літніх людей: хто отримає доплату
Додаткові щомісячні виплати на догляд для громадян, старших за 80 років, збільшаться майже в 1,5 раза і сягнуть 944 гривень.
Виплата становить 40% мінімальної пенсії, яка з 2025 року становить 2361 грн. Про це йдеться в Законі №646-IX, який регулює надання допомоги особам, які живуть на самоті та потребують постійної сторонньої опіки.
Допомога надається тільки за наявності одночасно всіх таких умов:
- людина має вік від 80 років;
- проживає сама і не має родичів, які здійснюють догляд;
- отримує пенсію за віком (не за інвалідністю);
- не користується іншими надбавками по догляду;
- має офіційний медичний висновок про необхідність постійного догляду.
Для оформлення доплати необхідно спочатку звернутися до лікаря, пройти медичну комісію (ЛКК) та отримати висновок про необхідність постійного догляду. Далі — подати документи до територіального управління Пенсійного фонду України.
Необхідні документи:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код (ІПН);
- висновок лікарської комісії;
- довідка з Пенсійного фонду про відсутність інших доплат по догляду.
Виплата призначається щомісяця разом з основною пенсією.
Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей, які працюють, — 2 093 грн. Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.
У Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Однак така пільга доступна не всім.