В Киеве дефицит электроэнергии: могут ли ввести отключения света

Жителей Киева и всей Украины призвали уменьшить потребление электроэнергии. В стране наблюдается дефицит, который может привести к отключению света.

Related video

В Киеве зафиксировали недостаток электроэнергии. Об этом стало известно из информации в приложении "Киев Цифровой".

Официальные ограничения электроэнергии еще не ввели, однако жителей столицы призвали уменьшить потребление электричества.

Предупреждение о дефиците электроэнергии в Киеве Фото: скриншот

Дефицит электроэнергии в Украине: детали

Как отметили в "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине продолжает расти. Причиной, в частности, является жаркая погода, а также осадки в западных и части центральных областей.

В компании призвали экономно использовать электроэнергию, в частности, ограничить пользование мощными электроприборами с 10:00 до 22:00 часов.

Напомним, в летний период в Украине сохраняется вероятность отключений света или ограничений электроснабжения. Более того, во время этого сезона традиционно проводят техническое обслуживание атомных энергоблоков.

Фокус также писал, что 10 июля пропал свет в 192 населенных пунктах Львовской области. Центр гидрометеорологии объявил ІІІ уровень опасности, красный. Граждан попросили остерегаться: не стоять под деревьями и щитами, под линиями электропередач.

9 июля в Николаеве произошло аварийное отключение света, не связанное с вражескими обстрелами. В "Укрэнерго" объяснили, что энергетическую ситуацию одновременно осложняют жара и облачность.