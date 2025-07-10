У Києві дефіцит електроенергії: чи можуть ввести відключення світла

Мешканців Києва та всієї України закликали зменшити споживання електроенергії. В країні спостерігається дефіцит, який може призвести до відключення світла.

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У Києві зафіксували нестачу електроенергії. Про це стало відомо з інформації в застосунку "Київ Цифровий".

Офіційні обмеження електроенергії ще не запровадили, однак мешканців столиці закликали зменшити споживання електрики.

Попередження про дефіцит електроенергії в Києві Фото: скриншот

Дефіцит електроенергії в Україні: деталі

Як зазначили в "Укренерго", споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Причиною, зокрема, є спекотна погода, а також опади у західних та частині центральних областей.

У компанії закликали ощадливо використовувати електроенергію, зокрема, обмежити користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00 години.

Нагадаємо, у літній період в Україні зберігається ймовірність відключень світла або обмежень електропостачання. Ба більше, під час цього сезону традиційно проводять технічне обслуговування атомних енергоблоків.

Фокус також писав, що 10 липня зникло світло у 192 населених пунктах Львівської області. Центр гідрометеорології оголосив ІІІ рівень небезпеки, червоний. Громадян попросили стерегтись: не стояти під деревами та щитами, під лініями електропередач.

9 липня у Миколаєві відбулося аварійне відключення світла, не пов’язане з ворожими обстрілами. В "Укренерго" пояснили, що енергетичну ситуацію одночасно ускладнюють спека і хмарність.