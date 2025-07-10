У Києві дефіцит електроенергії: чи можуть ввести відключення світла
Мешканців Києва та всієї України закликали зменшити споживання електроенергії. В країні спостерігається дефіцит, який може призвести до відключення світла.
У Києві зафіксували нестачу електроенергії. Про це стало відомо з інформації в застосунку "Київ Цифровий".
Офіційні обмеження електроенергії ще не запровадили, однак мешканців столиці закликали зменшити споживання електрики.
Дефіцит електроенергії в Україні: деталі
Як зазначили в "Укренерго", споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Причиною, зокрема, є спекотна погода, а також опади у західних та частині центральних областей.
У компанії закликали ощадливо використовувати електроенергію, зокрема, обмежити користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00 години.
Нагадаємо, у літній період в Україні зберігається ймовірність відключень світла або обмежень електропостачання. Ба більше, під час цього сезону традиційно проводять технічне обслуговування атомних енергоблоків.
Фокус також писав, що 10 липня зникло світло у 192 населених пунктах Львівської області. Центр гідрометеорології оголосив ІІІ рівень небезпеки, червоний. Громадян попросили стерегтись: не стояти під деревами та щитами, під лініями електропередач.
9 липня у Миколаєві відбулося аварійне відключення світла, не пов’язане з ворожими обстрілами. В "Укренерго" пояснили, що енергетичну ситуацію одночасно ускладнюють спека і хмарність.