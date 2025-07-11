За долг в 3 тысячи грн будут забирать лицензию: в Раде хотят поднять налоги для бизнеса, — нардеп
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко утверждает, что в Верховной Раде планируют поднять налоги для бизнеса на землю и утвердить в законодательстве возможность забирать лицензию у предприятий за налоговый долг на сумму 3 тысячи гривен.
Алексей Гончаренко пишет в своем Telegram-канале, что соответствующие законопроекты поддержали в комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который возглавляет Даниил Гетманцев. Нардеп отметил, что такие решения могут открыть "коррупционные пути".
"Кажется, Гетманцев решил по-тихому поднять налоги. Через комитет протащили очередной побор с бизнеса", — написал Гончаренко.
По словам Гончаренко, одна из предложенных правок даст возможность забирать лицензии у предприятий, которые имеют налоговый долг на сумму 3 тысячи гривен. Другая правка предлагает повысить налоги на землю. Нардеп отметил, что это может привести к закрытию большего количества предприятий в Украине.
Даниил Гетманцев на момент публикации новости не комментировал сообщение Алексея Гончаренко и упомянутые им правки в законы Украины относительно налогов для бизнеса.
Народный депутат Ярослав Железняк 1 июля сообщал, что в Украине готовят повышение налогов. Он заявил, что Министерство финансов не подало в Верховную Раду бюджетную декларацию на 2026-2028 год, в которой заложено введение до конца 2025 года налогообложения платформ, акциза на сладкие газированные напитки и совершенствование системы сбора налогового долга.
В Министерстве социальной политики 9 июля сообщали, что в Украине с 1 августа будет отменен один из ключевых налогов — все официально зарегистрированные поставщики социальных услуг будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).