За борг у 3 тисячі грн забиратимуть ліцензію: в Раді хочуть підняти податки для бізнесу, — нардеп

Народний депутат України Олексій Гончаренко стверджує, що у Верховній Раді планують підняти податки для бізнесу на землю та затвердити в законодавстві можливість забирати ліцензію у підприємств за податковий борг на суму 3 тисячі гривень.

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Олексій Гончаренко пише у своєму Telegram-каналі, що відповідні законопроєкти підтримали в комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев. Нардеп зазначив, що такі рішення можуть відкрити "корупційні шляхи".

"Здається, Гетманцев вирішив по-тихому підняти податки. Через комітет протягнули черговий побор з бізнесу", — написав Гончаренко.

За словами Гончаренка, одна з запропонованих правок дасть можливість забирати ліцензії у підприємств, які мають податковий борг на суму 3 тисячі гривень. Інша правка пропонує підвищити податки на землю. Нардеп зазначив, що це може призвести до закриття більшої кількості підприємств в Україні.

Данило Гетманцев на момент публікації новини не коментував допис Олексія Гончаренка та згадані ним правки до законів України щодо податків для бізнесу.

Гончаренко стверджує, що Рада пропонує забирати ліцензію в бізнесу за податковий борг на суму 3 тисячі гривень Фото: скриншот

Народний депутат Ярослав Железняк 1 липня повідомляв, що в Україні готують підвищення податків. Він заявив, що Міністерство фінансів не подав у Верховну Раду бюджетну декларацію на 2026-2028 рік, в якій закладено запровадження до кінця 2025 року оподаткування платформ, акцизу на солодкі газовані напої та вдосконалення системи збору податкового боргу.

В Міністерстві соціальної політики 9 липня повідомляли, що в Україні з 1 серпня буде скасовано один із ключових податків — всі офіційно зареєстровані постачальники соціальних послуг будуть звільнені від податку на додану вартість (ПДВ).