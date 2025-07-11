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Економіка

За борг у 3 тисячі грн забиратимуть ліцензію: в Раді хочуть підняти податки для бізнесу, — нардеп

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про намір ВР підняти податки для бізнесу
Нардеп Гончаренко заявив, що в Раді пропонують підняти податки для бізнесу | Фото: скрін відео

Народний депутат України Олексій Гончаренко стверджує, що у Верховній Раді планують підняти податки для бізнесу на землю та затвердити в законодавстві можливість забирати ліцензію у підприємств за податковий борг на суму 3 тисячі гривень.

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Олексій Гончаренко пише у своєму Telegram-каналі, що відповідні законопроєкти підтримали в комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев. Нардеп зазначив, що такі рішення можуть відкрити "корупційні шляхи".

"Здається, Гетманцев вирішив по-тихому підняти податки. Через комітет протягнули черговий побор з бізнесу", — написав Гончаренко.

За словами Гончаренка, одна з запропонованих правок дасть можливість забирати ліцензії у підприємств, які мають податковий борг на суму 3 тисячі гривень. Інша правка пропонує підвищити податки на землю. Нардеп зазначив, що це може призвести до закриття більшої кількості підприємств в Україні.

Данило Гетманцев на момент публікації новини не коментував допис Олексія Гончаренка та згадані ним правки до законів України щодо податків для бізнесу.

Про намір Ради збільшити податки для бізнесу повідомив Олексій Гончаренко
Гончаренко стверджує, що Рада пропонує забирати ліцензію в бізнесу за податковий борг на суму 3 тисячі гривень
Фото: скриншот

Народний депутат Ярослав Железняк 1 липня повідомляв, що в Україні готують підвищення податків. Він заявив, що Міністерство фінансів не подав у Верховну Раду бюджетну декларацію на 2026-2028 рік, в якій закладено запровадження до кінця 2025 року оподаткування платформ, акцизу на солодкі газовані напої та вдосконалення системи збору податкового боргу.

В Міністерстві соціальної політики 9 липня повідомляли, що в Україні з 1 серпня буде скасовано один із ключових податків — всі офіційно зареєстровані постачальники соціальних послуг будуть звільнені від податку на додану вартість (ПДВ).