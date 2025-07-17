До 3100 гривен: кто из украинцев получит дополнительную выплату ко Дню Независимости
Размер выплаты зависит от соответствующей категории граждан. Ко Дню Независимости некоторые украинцы могут получить от 450 до 3100 гривен.
Средства будут перечислены до праздничной даты, а сумма помощи зависит от статуса получателя. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Наибольшую сумму — 3 100 гривен — получат украинцы, имеющие особые заслуги перед Родиной. Такая же сумма предусмотрена и для людей с инвалидностью I группы, если она получена вследствие войны, общего заболевания или трудового увечья.
Людям с инвалидностью II группы выплатят по 2 900 гривен, а III группы — 2 700 гривен.
По 1 000 гривен получат участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в этих местах во время заключения их родителей.
По 650 гривен предусмотрено для членов семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины, участников боевых действий, а также вдов и вдовцов, которые не вступили в повторный брак. Это касается в том числе тех, кто потерял родных с инвалидностью вследствие войны или жертв нацистских преследований.
Отдельная категория — участники войны, бывшие узники концлагерей и насильно вывезенные на принудительные работы. Также выплаты получат дети партизан, подпольщиков и других участников сопротивления нацистскому режиму. Для них сумма составит 450 гривен.
Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.
Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.