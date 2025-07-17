До 3100 гривен: кто из украинцев получит дополнительную выплату ко Дню Независимости

Размер выплаты зависит от соответствующей категории граждан. Ко Дню Независимости некоторые украинцы могут получить от 450 до 3100 гривен.

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Средства будут перечислены до праздничной даты, а сумма помощи зависит от статуса получателя. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Наибольшую сумму — 3 100 гривен — получат украинцы, имеющие особые заслуги перед Родиной. Такая же сумма предусмотрена и для людей с инвалидностью I группы, если она получена вследствие войны, общего заболевания или трудового увечья.

Людям с инвалидностью II группы выплатят по 2 900 гривен, а III группы — 2 700 гривен.

По 1 000 гривен получат участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в этих местах во время заключения их родителей.

По 650 гривен предусмотрено для членов семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины, участников боевых действий, а также вдов и вдовцов, которые не вступили в повторный брак. Это касается в том числе тех, кто потерял родных с инвалидностью вследствие войны или жертв нацистских преследований.

Отдельная категория — участники войны, бывшие узники концлагерей и насильно вывезенные на принудительные работы. Также выплаты получат дети партизан, подпольщиков и других участников сопротивления нацистскому режиму. Для них сумма составит 450 гривен.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.