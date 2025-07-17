До 3100 гривень: хто з українців отримає додаткову виплату до Дня Незалежності

Розмір виплати залежить від відповідної категорії громадян. До Дня Незалежності деякі українці можуть отримати від 450 до 3100 гривень.

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Кошти будуть перераховані до святкової дати, а сума допомоги залежить від статусу одержувача. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Найбільшу суму — 3 100 гривень — отримають українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Таку саму суму передбачено і для людей з інвалідністю I групи, якщо її отримано внаслідок війни, загального захворювання або трудового каліцтва.

Людям з інвалідністю II групи виплатять по 2 900 гривень, а III групи — 2 700 гривень.

По 1 000 гривень отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в цих місцях під час ув'язнення їхніх батьків.

По 650 гривень передбачено для членів родин загиблих або померлих захисників і захисниць України, учасників бойових дій, а також вдів і вдівців, які не одружилися повторно. Це стосується зокрема тих, хто втратив рідних з інвалідністю внаслідок війни або жертв нацистських переслідувань.

Окрема категорія — учасники війни, колишні в'язні концтаборів і насильно вивезені на примусові роботи. Також виплати отримають діти партизанів, підпільників та інших учасників опору нацистському режиму. Для них сума становитиме 450 гривень.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.