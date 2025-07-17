До 3100 гривень: хто з українців отримає додаткову виплату до Дня Незалежності
Розмір виплати залежить від відповідної категорії громадян. До Дня Незалежності деякі українці можуть отримати від 450 до 3100 гривень.
Кошти будуть перераховані до святкової дати, а сума допомоги залежить від статусу одержувача. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Найбільшу суму — 3 100 гривень — отримають українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Таку саму суму передбачено і для людей з інвалідністю I групи, якщо її отримано внаслідок війни, загального захворювання або трудового каліцтва.
Людям з інвалідністю II групи виплатять по 2 900 гривень, а III групи — 2 700 гривень.
По 1 000 гривень отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в цих місцях під час ув'язнення їхніх батьків.
По 650 гривень передбачено для членів родин загиблих або померлих захисників і захисниць України, учасників бойових дій, а також вдів і вдівців, які не одружилися повторно. Це стосується зокрема тих, хто втратив рідних з інвалідністю внаслідок війни або жертв нацистських переслідувань.
Окрема категорія — учасники війни, колишні в'язні концтаборів і насильно вивезені на примусові роботи. Також виплати отримають діти партизанів, підпільників та інших учасників опору нацистському режиму. Для них сума становитиме 450 гривень.
Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.
Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.