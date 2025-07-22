"Контроль будет точечным": Свириденко объяснила, что изменится с введением моратория на проверки бизнеса
В понедельник, 21 июля, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами. Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила, что изменится с внедрением этого решения. По ее словам, главная задача — убрать "искусственные препятствия", которые блокируют бизнес.
Чиновница рассказала, что мораторий на проверки бизнеса будет действовать со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других контролирующих органов. Об этом Юлия Свириденко написала на своей Facebook-странице.
"Бизнес должен работать. А государство — не мешать", — отметила чиновница.
По ее словам, в рамках введенного моратория произойдут следующие изменения:
- контроль будет точечным и будет происходить там, где есть "действительно высокие" риски;
- будет оцифрована система государственного надзора с целью исключить ручное вмешательство.
Также Юлия Свириденко рассказала, что правоохранительные органы и прокуратура уже осуществляют аудит открытых против предпринимателей дел.
"По его результатам, 30% этих производств — уже закрыты", — подчеркнула чиновница.
Свириденко добавила, что правительство должно внести в Верховную Раду законопроекты, касающиеся защиты бизнеса и реформы контролирующих органов. Она анонсировала изменения в Уголовном процессуальном кодексе Украины и других законодательных актах, в частности речь идет о следующем:
- только генеральный прокурор или руководители прокуратур регионального уровня смогут согласовывать новые дела;
- если аресты имущества и документов будут вредить работе предприятия, их будут отменять;
- "зависшие" дела, в которых нет доказательств, закроют.
Свириденко отмечает, что изменения, которые внедрят, призваны предоставить предпринимателям возможность работать свободно и поддерживать украинскую экономику в условиях войны.
Стоит отметить, что введение моратория на проверки бизнеса Юлия Свириденко анонсировала на прошлой неделе. Чиновница в частности отмечала, что приоритетом должно стать закрытие безосновательных внедрений, которые вредят предпринимательской деятельности. Также Свириденко говорила об ограничении работы налоговой и таможенной служб.
Напомним, 17 июля Фокус выяснял, чего от Кабинета министров Юлии Свириденко в Украине ожидают уже сейчас.
Также 17 июля Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины.