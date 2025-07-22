"Контроль будет точечным": Свириденко объяснила, что изменится с введением моратория на проверки бизнеса

В понедельник, 21 июля, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами. Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила, что изменится с внедрением этого решения. По ее словам, главная задача — убрать "искусственные препятствия", которые блокируют бизнес.

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Чиновница рассказала, что мораторий на проверки бизнеса будет действовать со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других контролирующих органов. Об этом Юлия Свириденко написала на своей Facebook-странице.

"Бизнес должен работать. А государство — не мешать", — отметила чиновница.

По ее словам, в рамках введенного моратория произойдут следующие изменения:

контроль будет точечным и будет происходить там, где есть "действительно высокие" риски;

будет оцифрована система государственного надзора с целью исключить ручное вмешательство.

Скриншот | разъяснение Юлии Свириденко относительно моратория на проверки бизнеса

Также Юлия Свириденко рассказала, что правоохранительные органы и прокуратура уже осуществляют аудит открытых против предпринимателей дел.

"По его результатам, 30% этих производств — уже закрыты", — подчеркнула чиновница.

Свириденко добавила, что правительство должно внести в Верховную Раду законопроекты, касающиеся защиты бизнеса и реформы контролирующих органов. Она анонсировала изменения в Уголовном процессуальном кодексе Украины и других законодательных актах, в частности речь идет о следующем:

только генеральный прокурор или руководители прокуратур регионального уровня смогут согласовывать новые дела;

если аресты имущества и документов будут вредить работе предприятия, их будут отменять;

"зависшие" дела, в которых нет доказательств, закроют.

Свириденко отмечает, что изменения, которые внедрят, призваны предоставить предпринимателям возможность работать свободно и поддерживать украинскую экономику в условиях войны.

Стоит отметить, что введение моратория на проверки бизнеса Юлия Свириденко анонсировала на прошлой неделе. Чиновница в частности отмечала, что приоритетом должно стать закрытие безосновательных внедрений, которые вредят предпринимательской деятельности. Также Свириденко говорила об ограничении работы налоговой и таможенной служб.

Напомним, 17 июля Фокус выяснял, чего от Кабинета министров Юлии Свириденко в Украине ожидают уже сейчас.

Также 17 июля Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины.