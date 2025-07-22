"Контроль буде точковим": Свириденко пояснила, що зміниться з введенням мораторію на перевірки бізнесу

У понеділок, 21 липня, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко пояснила, що зміниться із впровадженням цього рішення. За її словами, головне завдання — прибрати "штучні перешкоди", які блокують бізнес.

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Посадовиця розповіла, що мораторій на перевірки бізнесу діятиме з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів. Про це Юлія Свириденко написала на своїй Facebook-сторінці.

"Бізнес має працювати. А держава — не заважати", — зазначила посадовиця.

За її словами, у межах введеного мораторію відбудуться наступні зміни:

контроль буде точковим і відбуватиметься там, де є "дійсно високі" ризики;

буде цифровізовано систему державного нагляду з метою унеможливити ручне втручання.

Скриншот | роз'яснення Юлії Свириденко щодо мораторію на перевірки бізнесу

Також Юлія Свириденко розповіла, що правоохоронні органи та прокуратура вже здійснюють аудит відкритих проти підприємців справ.

"За його результатами, 30% цих проваджень — вже закриті", — наголосила посадовиця.

Свириденко додала, що уряд має внести до Верховної Ради законопроєкти, що стосуватимуться захисту бізнесу та реформи контролюючих органів. Вона анонсувала зміни у Кримінальному процесуальному кодексі України та інших законодавчих актах, зокрема йдеться про наступне:

лише генеральний прокурор або керівники прокуратур регіонального рівня зможуть погоджувати нові справи;

якщо арешти майна і документів будуть шкодити роботі підприємства, їх скасовуватимуть;

"завислі" справи, у яких немає доказів, закриють.

Свириденко зазначає, що зміни, які впровадять, покликані надати підприємцям змогу працювати вільно та підтримувати українську економіку в умовах війни.

Варто зазначити, що введення мораторію на перевірки бізнесу Юлія Свириденко анонсувала минулого тижня. Посадовиця зокрема зазначала, що пріоритетом має стати закриття безпідставних впроваджень, що шкодять підприємницькій діяльності. Також Свириденко говорила про обмеження роботи податкової та митної служб.

Нагадаємо, 17 липня Фокус з'ясовував, чого від Кабінету міністрів Юлії Свириденко в Україні очікують вже зараз.

Також 17 липня Юлія Свириденко стала новим прем'єр-міністром України.