"Ніякого втручання": РНБО ввела мораторій на перевірки бізнесу держорганами

У понеділок, 21 липня, відбулося перше засідання оновленого складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), одним із перших рішень якої став мораторій на перевірки бізнесу держорганами.

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Він також присікає будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень для економічної безпеки та аналізу відповідної практики.

"Усе, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обов'язково реалізовано. Нам потрібні відчутні економічні результати вже в наступні шість місяців", — йдеться на його сторінці у Facebook.

Глава держави наголосив на важливості економічної безпеки та наголосив на необхідності спрямувати більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, зростання економіки, що, на його переконання, передбачає зростання виробництва та робочих місць.

Наприкінці минулого тижня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко писала про те, що одним із перших завдань нового уряду стане введення річного мораторію на перевірки бізнесу, щоб дати більше свободи внутрішнім економічним силам, а також анонсувала аудит кримінальних справ проти бізнесу.

"Пріоритет — закрити безпідставні провадження, які блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть тільки Генпрокурор або керівники обласного та районного рівня. Паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці", — наголосила вона, додавши, що буде посилено контроль за законністю слідчих дій.

Нагадаємо, що минулого тижня РНБО очолив колишній міністр оборони Рустем Умеров.

Президент поставив Умерову три завдання. Перше стосується роботи з партнерами за домовленостями щодо зброї.

Друге його завдання — аналіз виконання вже ухвалених РНБО і Ставкою рішень і реалізація того, що затримувалося.

Третім завданням стала активізація мирних переговорів. Президент уточнив, що триває виконання домовленостей після другої зустрічі в Стамбулі, але потрібно "більше динаміки в цьому процесі".

Раніше Фокус писав, з яким розрахунком Україна ініціює новий раунд переговорів з Росією.