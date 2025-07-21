"Пресекает любое вмешательство":СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса госорганами

В понедельник, 21 июля, прошло первое заседание обновленного состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), одним из первых решений которого стал мораторий на проверки бизнеса госорганами.

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Он также пресекает любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений для экономической безопасности и анализа соответствующей практики.

"Все, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже в следующие шесть месяцев", – говорится на его странице в Facebook.

Глава государства подчеркнул важность экономической безопасности и отметил необходимость направить больше внутренних сил в Украине на развитие, рост экономики, что, по его убеждению, предусматривает рост производства и рабочих мест.

В конце прошлой недели премьер-министр Украины Юлия Свириденко писала о том, что одной из первых задач нового правительства станет введение годового моратория на проверки бизнеса, чтобы дать больше свободы внутренним экономическим силам, а также анонсировала аудит уголовных дел против бизнеса.

"Приоритет – закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только Генпрокурор или руководители областного и районного уровня. Параллельно будут ограничены проверки налоговой и таможни", – подчеркнула она, добавив, что будет усилен контроль за законностью следственных действий.

Напомним, что на прошлой неделе СНБО возглавил бывший министр обороны Рустем Умеров.

Президент поставил Умерову три задачи. Первая касается работы с партнерами по договоренностям по оружию.

Вторая его задача — анализ выполнения уже принятых СНБО и Ставкой решений и реализация того, что задерживалось.

Третьей задачей стала активизация мирных переговоров. Президент уточнил, что продолжается выполнение договоренностей после второй встречи в Стамбуле, но нужно "больше динамики в этом процессе".

Ранее Фокус писал, с каким расчетом Украина инициирует новый раунд переговоров с Россией.