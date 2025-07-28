Выплаты ВПЛ могут отменить: озвучено главное требование
Финансовую помощь от государства продолжат получать только наиболее уязвимые категории внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), и ключевым критерием при этом остается уровень дохода.
Чтобы претендовать на выплаты ВПЛ, совокупный доход семьи в пересчете на одного человека не должен превышать 9 444 гривны. Об этом сообщает Национальная социальная сервисная служба.
Выплаты ВПЛ — кому из переселенцев перестанут платить помощь
Если доход превышает эту сумму, помощь может быть прекращена. Тем, кто уже получает выплаты, в июле их автоматически продлили без необходимости повторного оформления.
Размер помощи остается прежним: 3 000 гривен — для детей и людей с инвалидностью, 2 000 гривен — для остальных переселенцев.
Однако есть и другие основания для прекращения выплат ВПЛ. В частности, если человек находится за границей непрерывно более 30 дней, или суммарно более 60 дней в течение полугода, или свыше 90 дней в общем — он может утратить право на помощь. Все эти данные проверяются соответствующими службами.
Выплаты ВПЛ — кого из переселенцев еще могут лишить денег
Внутренне перемещенные лица в Украине имеют право на государственную финансовую поддержку, включая выплаты ВПЛ. Начиная с 1 июля 2025 года, для этой категории граждан введут дополнительные проверки. Главным условием для получения выплат является то, что гражданин не покидает территорию Украины, а ищет более безопасное место для проживания внутри страны.
ВПЛ могут стать жители таких областей:
- Волынской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Житомирской;
- Запорожской;
- Киевской;
- Киевской;
- Луганской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской.
Для лиц с таким статусом предусмотрены выплаты ВПЛ — совершеннолетним лицам ежемесячно выплачивают 2 тысячи гривен, а детям и совершеннолетним, которые имеют инвалидность — 3 тысячи гривен.
Выплаты ВПЛ — что еще известно
В Украине продолжается программа финансовой поддержки от Всемирной продовольственной программы ООН. Фокус уже рассказывал, кто из украинцев сможет получить выплаты.
Также Фокус писал, как возобновить выплаты ВПЛ в случае прекращения помощи. Так, если внутренне перемещенное лицо не смогло пройти идентификацию в течение 30 дней, из-за чего выплаты были приостановлены, их можно возобновить — при наличии уважительной причины. Для восстановления помощи необходимо лично обратиться в орган социальной защиты по месту пребывания на учете. Нужно подать заявление и документы, которые подтверждают причину отсутствия.
Кроме ежемесячных выплат ВПЛ, продолжается и государственная помощь на оплату аренды жилья для переселенцев. Также работает программа "Прихисток", которая предусматривает компенсации для владельцев помещений, бесплатно принимающих у себя ВПЛ.Для восстановления помощи необходимо лично обратиться в орган социальной защиты по месту пребывания на учете. Нужно подать заявление и документы, которые подтверждают причину отсутствия.