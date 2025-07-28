Выплаты ВПЛ могут отменить: озвучено главное требование

Финансовую помощь от государства продолжат получать только наиболее уязвимые категории внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), и ключевым критерием при этом остается уровень дохода.

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Чтобы претендовать на выплаты ВПЛ, совокупный доход семьи в пересчете на одного человека не должен превышать 9 444 гривны. Об этом сообщает Национальная социальная сервисная служба.

Выплаты ВПЛ — кому из переселенцев перестанут платить помощь

Если доход превышает эту сумму, помощь может быть прекращена. Тем, кто уже получает выплаты, в июле их автоматически продлили без необходимости повторного оформления.

Размер помощи остается прежним: 3 000 гривен — для детей и людей с инвалидностью, 2 000 гривен — для остальных переселенцев.

Однако есть и другие основания для прекращения выплат ВПЛ. В частности, если человек находится за границей непрерывно более 30 дней, или суммарно более 60 дней в течение полугода, или свыше 90 дней в общем — он может утратить право на помощь. Все эти данные проверяются соответствующими службами.

Выплаты ВПЛ — кого из переселенцев еще могут лишить денег

Внутренне перемещенные лица в Украине имеют право на государственную финансовую поддержку, включая выплаты ВПЛ. Начиная с 1 июля 2025 года, для этой категории граждан введут дополнительные проверки. Главным условием для получения выплат является то, что гражданин не покидает территорию Украины, а ищет более безопасное место для проживания внутри страны.

ВПЛ могут стать жители таких областей:

Волынской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Житомирской;

Запорожской;

Киевской;

Киевской;

Луганской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

Для лиц с таким статусом предусмотрены выплаты ВПЛ — совершеннолетним лицам ежемесячно выплачивают 2 тысячи гривен, а детям и совершеннолетним, которые имеют инвалидность — 3 тысячи гривен.

Выплаты ВПЛ — что еще известно

В Украине продолжается программа финансовой поддержки от Всемирной продовольственной программы ООН. Фокус уже рассказывал, кто из украинцев сможет получить выплаты.

Также Фокус писал, как возобновить выплаты ВПЛ в случае прекращения помощи. Так, если внутренне перемещенное лицо не смогло пройти идентификацию в течение 30 дней, из-за чего выплаты были приостановлены, их можно возобновить — при наличии уважительной причины. Для восстановления помощи необходимо лично обратиться в орган социальной защиты по месту пребывания на учете. Нужно подать заявление и документы, которые подтверждают причину отсутствия.

Кроме ежемесячных выплат ВПЛ, продолжается и государственная помощь на оплату аренды жилья для переселенцев. Также работает программа "Прихисток", которая предусматривает компенсации для владельцев помещений, бесплатно принимающих у себя ВПЛ.Для восстановления помощи необходимо лично обратиться в орган социальной защиты по месту пребывания на учете. Нужно подать заявление и документы, которые подтверждают причину отсутствия.