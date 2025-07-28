Виплати ВПО можуть скасувати: озвучено головну вимогу

Фінансову допомогу від держави продовжать отримувати тільки найбільш вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб (ВПО), і ключовим критерієм при цьому залишається рівень доходу.

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Щоб претендувати на виплати ВПО, сукупний дохід сім'ї в перерахунку на одну особу не має перевищувати 9 444 гривні. Про це повідомляє Національна соціальна сервісна служба.

Виплати ВПО — кому з переселенців перестануть платити допомогу

Якщо дохід перевищує цю суму, допомога може бути припинена. Тим, хто вже отримує виплати, у липні їх автоматично продовжили без необхідності повторного оформлення.

Розмір допомоги залишається незмінним: 3 000 гривень — для дітей і людей з інвалідністю, 2 000 гривень — для решти переселенців.

Однак є й інші підстави для припинення виплат ВПО. Зокрема, якщо людина перебуває за кордоном безперервно понад 30 днів, або сумарно понад 60 днів упродовж півроку, або понад 90 днів загалом — вона може втратити право на допомогу. Усі ці дані перевіряються відповідними службами.

Виплати ВПО — кого з переселенців ще можуть позбавити грошей

Внутрішньо переміщені особи в Україні мають право на державну фінансову підтримку, включно з виплатами ВПО. Починаючи з 1 липня 2025 року, для цієї категорії громадян введуть додаткові перевірки. Головною умовою для отримання виплат є те, що громадянин не залишає територію України, а шукає безпечніше місце для проживання всередині країни.

ВПО можуть стати жителі таких областей:

Волинської;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Житомирській;

Запорізькій;

Київської;

Київської;

Луганській;

Миколаївській;

Одеській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській.

Для осіб із таким статусом передбачені виплати ВПО — повнолітнім особам щомісяця виплачують 2 тисячі гривень, а дітям і повнолітнім, які мають інвалідність — 3 тисячі гривень.

Виплати ВПО — що ще відомо

В Україні триває програма фінансової підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Фокус уже розповідав, хто з українців зможе отримати виплати.

Також Фокус писав, як відновити виплати ВПО в разі припинення допомоги. Так, якщо внутрішньо переміщена особа не змогла пройти ідентифікацію протягом 30 днів, через що виплати були припинені, їх можна відновити — за наявності поважної причини. Для відновлення допомоги необхідно особисто звернутися до органу соціального захисту за місцем перебування на обліку. Потрібно подати заяву та документи, які підтверджують причину відсутності.

Крім щомісячних виплат ВПО, триває і державна допомога на оплату оренди житла для переселенців. Також працює програма "Прихисток", яка передбачає компенсації для власників помешкань, які безоплатно приймають у себе ВПО.Для відновлення допомоги необхідно особисто звернутися до органу соціального захисту за місцем перебування на обліку. Потрібно подати заяву та документи, які підтверджують причину відсутності.