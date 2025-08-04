Компания "Нафтогаз" впервые заключила соглашение с SOCAR Energy Ukraine по закупке газа. Как идет процесс накопления газового запаса в Украине и какие риски нового сезона, исследовал Фокус.

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В Украине продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Еще по сообщению экс-министра энергетики Германа Галущенко, минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины — 4,6 млрд кубометров. Причем, законтрактовано 2,9 млрд кубометров импортного газа, который будет закачан в хранилища, речь идет об уже подтвержденных финансово контрактах. Сколько газа нужно Украине для безопасной зимы и как и где его будут брать, выяснял Фокус.

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Группа Нафтогаз недавно заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR Energy Ukraine. Тестовую поставку газа осуществляют Трансбалканским коридором по маршруту Болгария — Румыния — украинская граница, сообщили в Нафтогазе. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отметил, что речь идет о небольшом по объему, но стратегически важном шаге, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству.

Эксперты говорят, что закупки у нового поставщика импортного газа — это позитивная новость, однако пока вряд ли речь идет о значительных объемах топлива.

"Это тестовый режим, минимальные объемы, которые, в принципе, ни на что не влияют сегодня для Украины, но в перспективе эти поставки могут расшириться, если Азербайджан увеличит добычу, потому что практически все объемы, которые добывает Азербайджан, они идут или для собственного потребления, или полностью законтрактованы по экспортным контрактам. У них свободных мощностей нет, это лишь какие-то остатки минимальные, которые может Украина закупить, которые серьезным образом на заполнение хранилищ не повлияют", — рассказал директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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С ним соглашается директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович, который также отмечает об объемах законтрактованного азербайджанского газа, которые не влияют на заполнение украинских хранилищ. "Это тестовая прокачка. В принципе, она должна показать, насколько в будущем будет работать этот маршрут реально, не на бумаге, и насколько он может быть коммерчески выгодным для трейдеров, для рынка", — говорит он.

Эксперты также отмечают о происхождении азербайджанского газа, который получит Украина, предполагая, что сам газ вряд ли был добыт в Азербайджане.

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"Здесь надо различать тот азербайджанский газ, который сейчас идет в Украину по этому новому контракту, и тот азербайджанский, который предлагалось поставлять к нам в прошлом году. Потому что тот азербайджанский газ был никакой не азербайджанский, а был российским. Там тоже должна была участвовать в этой схеме та же компания Socar. Тогда просто хотели замаскировать российский газ под азербайджанский, чтобы продолжить транзит газа. Но не получилось", — напомнил Владимир Омельченко.

Украина продолжает закачивать газ в подземные хранилища, продолжается подготовка к зиме Фото: Depositphotos

Теоретически происхождение газа по контракту с Socar может быть российским. "Если мы говорим о том, какого же происхождения будет этот газ, то есть разные предположения, что это может быть не совсем газ самого Socar. Это может быть даже газ там российского происхождения, который поступает из Турции. Так же, как и тот газ, который мы импортируем с направления стран ЕС, то есть с Запада. Мы также не знаем, откуда пришла та молекула, или это, условно говоря, американский газ, который разгрузился на терминале, или российский газ. Когда газ попадает на европейский рынок, он там теряет там любые паспорта, сертификаты происхождения и так далее, потому что это единый рынок, в котором работает конкуренция различных поставщиков", — отметил Роман Ницович.

Сколько газа нужно Украине для прохождения нового отопительного сезона

В прошлом году в октябре в Украине было закачано в ПХГ более 12 млрд кубометров природного газа, однако в этих объемах учтен газ европейских трейдеров, который хранится там по контрактам, чтобы в зимний период откачать потребителям в ЕС. В этом году эксперты отмечают, что к началу зимнего сезона нужно заполнить хранилища до 12-13 млрд кубометров. Пока что такого объема в ПХГ нет.

Не исключены высокие риски, в результате которых зимой может пострадать газовая инфраструктура Фото: Getty

"Сегодня у нас находится в хранилищах примерно примерно 9,5 млрд кубических метров газа с учетом буферного. Всего нужно 13,5 млрд куб, то есть 4 млрд кубометров еще добрать. Но законтрактованные объемы гораздо меньше", — говорит Владимир Омельченко. По его словам, сейчас идет поиск средств на импортную закупку газа, ведь не хватает около 1 млрд евро. "Никаких других проблем я не вижу. В принципе, закачка идет в нормальном режиме, это примерно 55 млн кубических метров ежесуточно. Думаю, в сентябре и октябре, когда увеличится потребление внутри страны, уровень закачки тоже снизится. Поэтому я ожидаю, что все же вряд ли смогут добрать 13,5 млрд куб. Будет на уровне 12-12,5 млрд кубических метров. Это такой базовый сценарий", — рассказал Фокусу Владимир Омельченко.

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Роман Ницович говорит, что сейчас еще не достигнуты промежуточные индикативные цели по уровню запасов газа. Но если эти темпы закачки сохранять и получать газ импортный, то удастся выйти на минимальный уровень запасов, примерно на показатель начала сезона прошлого года.

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Эксперт предполагает, что в этом сезоне, возможно, импортный газ будет поступать и в течение отопительного сезона. "На этот раз очевидно, чтобы учесть все риски, возможно, придется продолжить импорт газа в течение отопительного сезона или большей его части, чтобы перестраховаться. Мы не знаем, какая будет погода, мы не знаем, какие намерения у наших врагов", — отметил Роман Ницович. И добавил: если сохранять темпы закачки в ПХГ, то можно выйти с небольшим опережением на тот же показатель объемов в ПХГ, который был в прошлом году, — чуть более 13 млрд кубометров.

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Эксперт также напомнил, что пока идет война, риски попаданий россиян по газотранспортной и газодобывающей инфраструктуре остаются высокими. "Договоренности о не нанесении ударов по энергетической инфраструктуре, мы видим, что не соблюдаются, прежде всего, ну, очевидно, что это нарушила российская сторона. Мы видим регулярные удары по электрической инфраструктуре прифронтовых территорий. Я не исключаю, что в отопительный период подобные удары могут возникать и по газовой или связанной с газом инфраструктуре", — отметил в разговоре с Фокусом Роман Ницович.