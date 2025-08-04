Компанія "Нафтогаз" вперше уклала угоду із SOCAR Energy Ukraine щодо закупівлі газу. Як триває процес накопичення газового запасу в Україні та які ризики нового сезону, дослідив Фокус.

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В Україні триває підготовка до нового опалювального сезону. Ще за повідомленням ексміністра енергетики Германа Галущенка, мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища України — 4,6 млрд кубометрів. Причому, законтрактовано 2,9 млрд кубометрів імпортного газу, який буде закачаний у сховища, йдеться про вже підтверджені фінансово контракти. Скільки газу потрібно Україні для безпечної зими та як і де його будуть брати, з’ясовував Фокус.

Купити газ: чи допоможе Україні пройти зиму Азербайджан

Група Нафтогаз нещодавно уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR Energy Ukraine. Тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія — Румунія — український кордон, повідомили в Нафтогазі. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький зауважив, що йдеться про невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці.

Експерти кажуть, що закупівлі в нового постачальника імпортного газу – це позитивна новина, проти поки навряд чи йдеться про значні обсяги пального.

«Це тестовий режим, мінімальні обсяги, які, в принципі, ні на що не впливають сьогодні для України, але в перспективі ці поставки можуть розширитися, якщо Азербайджан збільшить видобуток, тому що практично усі обсяги, які видобуває Азербайджан, вони ідуть або для власного споживання, або повністю законтрактовані за експортними контрактами. У них вільних потужностей нема, це лише якісь залишки мінімальні, які може Україна закупити, що серйозним чином на заповнення сховищ не вплинуть», — розповів директор енергопрограм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Із ним погоджується директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович, що також зазначає про обсяги законтрактованого азербайджанського газу, які не впливають на заповнення українських сховищ. «Це тестова прокачка. В принципі, вона має показати, наскільки в майбутньому працюватиме цей маршрут реально, не на папері, і наскільки він може бути комерційно вигідним для трейдерів, для ринку», — каже він.

Експерти також зазначають про походження азербайджанського газу, що отримає Україна, припускаючи, що сам газ навряд чи був видобутий в Азербайджані.

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«Тут треба розрізняти той азербайджанський газ, який зараз іде до України за цим новим контрактом, і той азербайджанський, який пропонувалося постачати до нас в минулому році. Бо той азербайджанський газ був ніякий не азербайджанський, а був російським. Там теж мала брати участь в цій схемі та ж компанія Socar. Тоді просто хотіли замаскувати російський газ під азербайджанський, щоб продовжити транзит газу. Але не вийшло», — нагадав Володимир Омельченко.

Україна продовжує закачувати газ до підземних сховищ, триває підготовка до зими Фото: Depositphotos

Теоретично походження газу за контрактом із Socar може бути російським. «Якщо ми говоримо про те, якого ж походження буде цей газ, то є різні припущення, що це може бути не зовсім газ самого Socar. Це може бути навіть газ там російського походження, який надходить з Туреччини. Так само, як і той газ, який ми імпортуємо з напрямку країн ЄС, тобто із Заходу. Ми також не знаємо, звідки прийшла та молекула, чи це, умовно кажучи, американський газ, який розвантажився на терміналі, чи російський газ. Коли газ потрапляє на європейський ринок, він там втрачає там будь-які паспорти, сертифікати походження і так далі, бо це єдиний ринок, в якому працює конкуренція різних постачальників», - зазначив Роман Ніцович.

Скільки газу потрібно Україні для проходження нового опалювального сезону

Минулого року в жовтні в Україні було закачано до ПСГ понад 12 млрд кубометрів природного газу, проте у цих обсягах врахований газ європейських трейдерів, який зберігається там за контрактами, щоб в зимовий період відкачати споживачам в ЄС. Цього року експерти зазначають, що до початку зимового сезону потрібно заповнити сховища до 12-13 млрд кубометрів. Поки що такого обсягу у ПСГ немає.

Не виключені високі ризики, внаслідок яких взимку може постраждати газова інфраструктура Фото: Getty

«Сьогодні в нас знаходиться в сховищах приблизно приблизно 9,5 млрд кубічних метрів газу з рахуванням буферного. Усього потрібно 13,5 млрд куб, тобто 4 млрд кубометрів ще добрати. Але законтрактовані обсяги набагато менші», - каже Володимир Омельченко. За його словами, зараз триває пошук коштів на імпортну закупівлю газу, адже не вистачає близько 1 млрд євро. «Ніяких інших проблем я не бачу. В принципі, закачування іде в нормальному режимі, це приблизно 55 млн кубічних метрів щодоби. Думаю, в вересні та жовтні, коли збільшиться споживання всередині країни, рівень закачування теж знизиться. Тому я очікую, що все ж таки навряд чи зможуть добрати 13,5 млрд куб. Буде на рівні 12-12,5 млрд кубічних метрів. Це такий базовий сценарій», — розповів Фокусу Володимир Омельченко.

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Роман Ніцович каже, що зараз ще не досягнені проміжні індикативні цілі по рівню запасів газу. Але якщо ці темпи закачування зберігати і отримувати газ імпортний, то вдасться вийти на мінімальний рівень запасів, приблизно на показник станом на початок сезону минулого року.

Експерти вважають, що восени у ПСГ може бути запас газу на рівні 12-12,5 млрд кубометрів

Експерт припускає, що в цьому сезоні, можливо, імпортний газ буде надходити і протягом опалювального сезону. «Цього разу очевидно, щоби врахувати всі ризики, можливо, доведеться продовжити імпорт газу впродовж опалювального сезону чи більшої його частини, щоб перестрахуватися. Ми не знаємо, яка буде погода, ми не знаємо, які наміри у наших ворогів», — зазначив Роман Ніцович. І додав: якщо зберігати темпи закачування до ПСГ, то можна вийти з невеликим випередженням на той самий показник обсягів у ПСГ, який був минулого року, — трохи більше 13 млрд кубометрів.

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Експерт також нагадав, що поки триває війна, ризики влучань росіян по газотранспортній та газовидобувній інфраструктурі лишаються високими. «Домовленості про не нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі, ми бачимо, що не дотримуються, передусім, ну, очевидно, що це порушило російська сторона. Ми бачимо регулярні удари по електричній інфраструктурі прифронтових територій. Я не виключаю, що в опалювальний період подібні удари можуть виникати і по газовій або пов'язаній з газом інфраструктурі», — зазначив у розмові з Фокусом Роман Ніцович.