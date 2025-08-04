Украинцы начали получать первые пенсии за август: будет ли повышение выплат

Пенсионный фонд Украины начал финансировать пенсии за август 2025 года. Граждане могут самостоятельно выбирать способ получения выплат.

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Первые средства были направлены на выплаты уже 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

По данным фонда, на доставку пенсий через "Укрпочту" перечислено 1,1 миллиарда гривен. Выплата пенсий будет осуществляться с 4 по 25 августа, как предусмотрено графиком.

В случае, если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, средства могут быть выплачены досрочно — но только в пределах установленного периода.

Пенсионеры могут самостоятельно выбирать способ получения пенсий: через отделения почтовой связи или на банковский счет в одном из уполномоченных банков. Актуальный список таких банков доступен на сайте Министерства финансов Украины.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.