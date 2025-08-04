Українці почали отримувати перші пенсії за серпень: чи буде підвищення виплат

Пенсійний фонд України почав фінансувати пенсії за серпень 2025 року. Громадяни можуть самостійно обирати спосіб отримання виплат.

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Перші кошти було спрямовано на виплати вже 1 серпня. Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

За даними фонду, на доставку пенсій через "Укрпошту" перераховано 1,1 мільярда гривень. Виплата пенсій здійснюватиметься з 4 по 25 серпня, як передбачено графіком.

У разі, якщо дата виплати збігається з вихідним або святковим днем, кошти можуть бути виплачені достроково — але тільки в межах встановленого періоду.

Пенсіонери можуть самостійно обирати спосіб отримання пенсій: через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок в одному з уповноважених банків. Актуальний список таких банків доступний на сайті Міністерства фінансів України.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.

Також Фокус писав про те, хто в Україні може піти на пенсію достроково.