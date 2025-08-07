За пределами Украины сейчас находится 5,6 млн человек. Ожидать ли возвращения людей до завершения войны и какое количество вообще может вернуться, Фокус спросил у экспертов.

Окончание военных действий станет точкой, когда украинские беженцы за рубежом начнут задумываться над возвращением. Об этом в комментарии Фокусу рассказал президент Всеукраинской Ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

По его мнению, кроме вопроса безопасности, на возвращение беженцев будут влиять и другие факторы.

"Первое — это наличие жилья. Будут ли люди иметь, есть ли у них жилье на не оккупированной территории, или их жилье осталось на оккупированной территории и было уничтожено во время военных действий. Второй фактор — это наличие работы. И работа, как средство зарабатывания денег для нормального человеческого существования. И люди будут сравнивать, какую заработную плату они имеют сейчас за рубежом и что они будут иметь здесь, когда они вернутся в Украину. Третий фактор — это наличие инфраструктуры, которая позволяет нормально жить. Это и социальная, и образовательная, и инфраструктура здравоохранения. И вот эти три фактора люди будут сравнивать с тем, что они имеют за рубежом", — отметил Василий Воскобойник. Эксперт добавляет свою оценку количества беженцев, которые вернутся, — и речь идет о 30%.

"Не вернется 70% украинцев, которые находятся за границей. Это как раз примерно соответствует численности людей, которые трудоустроены, например, в Польше", — сказал Василий Воскобойник.

По мнению исполнительного директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеба Вышлинского, государственная политика должна была бы способствовать возвращению украинцев, в частности через обеспечение жильем тех, кто потерял недвижимость (жилье осталось в оккупации или было полностью разрушено). "Нужно, чтобы у граждан все складывалось в надлежащий уровень благосостояния, и им не нужно было ехать в Германию, где предоставляют пакет социальной помощи и жилья", — отметил Глеб Вышлинский.

Говоря об условиях, которые могло бы создать государство для возвращения беженцев, эксперты чаще всего говорят о жилье и рабочих местах в Украине с достойной заработной платой. Однако называют и другие факторы влияния. Например, по мнению адвоката Анны Даниэль, власть должна и решить жилищный вопрос для тех, кто потерял жилье, и помочь предпринимателям, потерявшим в результате войны свой бизнес. Кроме того, эксперт отметила о важных образовательных программах (инвестирование в детсады, школы, безопасную среду для семей с детьми), эффективные программы по трудоустройству (привлечение специалистов с опытом за рубежом), государственные выплаты для лиц, которые возвращаются в Украину. Также, по мнению Анны Даниэль, важными факторами являются налаженная коммуникация с украинцами за рубежом через консульства, онлайн-платформы, сообщества, а, кроме того, амнистия для лиц, незаконно выехавших с территории Украины.

Напомним, по данным Международной организации по миграции (МОМ), украинцы постепенно возвращаются из ЕС в Украину, а 93% из них едут домой из Польши и Германии, что соответствует статистике тех стран, которые приняли больше всего украинских беженцев в первые годы войны.

Ранее Фокус писал, что в Украине каждый год уменьшается количество населения страны, а миграция не остановится даже после окончания активной фазы войны.