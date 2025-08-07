За межами України наразі перебуває 5,6 млн осіб. Чи очікувати на повернення людей до завершення війни та яка кількість взагалі може повернутися, Фокус запитав у експертів.

Закінчення військових дій стане точкою, коли українські біженці за кордоном почнуть замислюватись над поверненням. Про це в коментарі Фокусу розповів президент Всеукраїнської Асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

На його думку, окрім безпекового питання, на повернення біженців впливатимуть й інші чинники.

"Перше - це наявність житла. Чи матимуть люди, чи є в них житло на не окупованій території, чи їх житло залишилося на окупованій території та було знищено під час військових дій. Другий фактор - це наявність роботи. І робота, як засіб заробляння грошей для нормального людського існування. І люди будуть порівнювати, яку заробітну плату вони мають зараз за кордоном і що вони будуть мати тут, коли вони повернуться в Україну. Третій фактор - це наявність інфраструктури, котра дозволяє нормально жити. Це і соціальна, і освітня, і інфраструктура охорони здоров'я. І ось ці три фактори люди будуть порівнювати з тим, що вони мають за кордоном", - зазначив Василь Воскобойник. Експерт додає свою оцінку кількості біженців, які повернуться, - і йдеться про 30%.

Міграція не зупиниться: чому українці продовжують виїжджати та коли і скільки повернеться в Україну

«Не повернеться 70% українців, котрі знаходяться за кордоном. Це якраз приблизно відповідає чисельності людей, котрі працевлаштовані, наприклад, у Польщі», - сказав Василь Воскобойник.

Експерти очікують, що після завершення бойових дій в Україну можуть повернутися лише 30% тих, хто залишив її під час повномасштабної війни

На думку виконавчого директора Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліба Вишлінського, державна політика мала б сприяти поверненню українців, зокрема через забезпечення житлом тих, хто втратив нерухомість (житло залишилось в окупації або було повністю зруйноване). «Потрібно, щоб у громадян все складалося в належний рівень добробуту, і їм не потрібно було їхати в Німеччину, де надають пакет соціальної допомоги і житла», - зазначив Гліб Вишлінський.

При ухваленні рішення про повернення громадяни будуть порівнювати умови за кордоном та всередині України Фото: 24 канал

Говорячи про умови, які могла б створити держава для повернення біженців, експерти найчастіше кажуть про житло і робочі місця в Україні з гідною заробітною платою. Проте називають і інші чинники впливу. Наприклад, на думку адвоката Анни Даніель, влада має і вирішити житлове питання для тих, хто втратив житло, і допомогти підприємцям, що втратили внаслідок війни свій бізнес. Крім того, експертка зауважила про важливі освітні програми (інвестування у дитсадки, школи, безпечне середовище для родин із дітьми), ефективні програми із працевлаштування (залучення фахівців із досвідом за кордоном), державні виплати для осіб, які повертаються до України. Також, на думку Анни Даніель, важливими чинниками є налагоджена комунікація з українцями за кордоном через консульства, онлайн-платформи, спільноти, а, крім того, амністія для осіб, які незаконно виїхали з території України.

Нагадаємо, за даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), українці поступово повертаються з ЄС в Україну, а 93% з них їдуть додому з Польщі та Німеччини, що відповідає статистиці тих країн, які прийняли найбільше українських біженців у перші роки війни.

Раніше Фокус писав, що в Україні щороку зменшується кількість населення країни, а міграція не зупиниться навіть після закінчення активної фази війни.