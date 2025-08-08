В 2025 году украинцы продолжают выезжать, а главной причиной является усиление ракетно-дроновых атак по городам страны. Сколько граждан выедут в этом году и можно ли повлиять на миграционный процесс, выяснял Фокус.

В 2025 году Украину могут покинуть 200 тысяч человек. Об этом сообщается в Инфляционном отчете Нацбанка за июль. Однако на самом деле количество украинских мигрантов, которые едут в другие страны в поисках стабильности и мирного неба, может быть больше. Как отметил в разговоре с Фокусом исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский, по итогам 2025 года таких мигрантов может быть более 300 тысяч. "К причинам выезда в 2025 году можем отнести серьезное усиление ракетно-дроновых ударов по крупным агломерациям. Потому что россияне с энергообъектов переключились на объекты оборонной промышленности, военные объекты, которые часто расположены в зонах жилой застройки", — говорит Глеб Вышлинский.

Как рассказал в комментарии Фокусу Александр Федорцов, юрист практики международной миграции ЮК "Приходько и партнеры", сегодня основной причиной миграции украинцев за границу является война на территории Украины. "Большинство граждан выезжает с оккупированных территорий или из регионов, расположенных вблизи зон боевых действий. Также одной из причин выезда являются ракетные обстрелы и использование страной-агрессором беспилотников в больших количествах для нанесения ударов по территории Украины. Именно это создает угрозу жизни и побуждает семьи выезжать за границу в поисках временной защиты", — говорит Александр Федорцов. И добавляет: глобально повлиять на уменьшение оттока украинцев за границу может только ее завершение и создание условий для безопасного проживания в Украине.

Адвокат, управляющий партнер АО "EvrikaLaw" Андрей Шабельников отметил: согласно данным, которые базируются на аналитических данных НБУ и на информации от международных организаций (например, МОМ) и Государственной службы статистики Украины, основными миграционными процессами за пределы Украины является продолжение выезда граждан, которые были внутренне перемещенными лицами, или же жителей регионов, постоянно находящихся под угрозой обстрелов, а также продолжается выезд граждан в поиске лучших условий для жизни и труда в странах ЕС и других развитых странах. По мнению эксперта, остановить отток мигрантов — сложно, хотя, отмечает он, есть способы повлиять на масштаб миграции.

"Отток граждан во время войны — это сложное явление, которое зависит от многих факторов. Хотя война является основной причиной миграции, существуют способы, которые могут повлиять на этот процесс, уменьшив его масштабы. Улучшение ситуации с безопасностью — важнейший фактор. Уменьшение интенсивности боевых действий и усиление защиты гражданских объектов непосредственно влияют на решение людей оставаться в Украине. Также экономические стимулы. Даже во время войны государство может принимать меры, поощряющие граждан оставаться. Это может быть создание новых рабочих мест, поддержка малого и среднего бизнеса (особенно в относительно безопасных регионах), программы доступного жилья и компенсации за поврежденное имущество. Рост заработных плат и экономических возможностей может стать весомым противовесом привлекательности трудоустройства за рубежом", — отмечает Андрей Шабельников. Он добавляет: требует новых программ и социальная политика государства. "Страна может разработать и реализовать программы, направленные на поддержку семей с детьми, предоставление качественных образовательных и медицинских услуг. Хотя полностью остановить отток граждан во время войны невозможно, государство может смягчить его последствия и создать условия, которые будут побуждать украинцев остаться или вернуться после ее завершения", — отметил эксперт.

Между тем, по мнению президента Всеукраинской Ассоциации по международному трудоустройству Василия Воскобойника, не стоит ждать создания таких улучшенных условий, которые бы мотивировали украинцев не выезжать или возвращаться, ведь с 2014 года до начала широкомасштабного наступления вооруженной агрессии со стороны России Украина не смогла урегулировать вопрос для ВПЛ, в частности не обеспечила граждан жильем и достойной работой.

"И сейчас во время войны, когда у нас уничтожено 29% нашей экономики, говорить о том, что страна может что-то изменить к лучшему, начать массово строить социальное жилье, создавать рабочие места с высоким уровнем заработной платы, нет, это не будет соответствовать действительности. К сожалению, наша страна не способна обеспечить высокий уровень жизни, обеспечить жильем, обеспечить работой население Украины, и пока война не закончится, изменить что-то к лучшему вряд ли удастся", — считает Василий Воскобойник.

Напомним, бывший нардеп и министр соцполитики Павел Розенко сообщил Фокусу, что сложилась катастрофическая ситуация. Он отметил, что после открытия границ до 30% украинцев могут выехать из страны, тогда как почти 30% вернуться.

Ранее сообщалось, что за пределами Украины сейчас находится 5,6 млн человек. Окончание военных действий станет точкой, когда украинские беженцы за рубежом начнут задумываться над возвращением, говорят эксперты.