У 2025 році українці продовжують виїжджати, а головною причиною є посилення ракетно-дронових атак по містам країни. Скільки громадян виїдуть цього року та чи можна вплинути на міграційний процес, з’ясовував Фокус.

У 2025 році Україну можуть залишити 200 тисяч осіб. Про це повідомляється в Інфляційному звіті Нацбанку за липень. Проте насправді кількість українських мігрантів, які їдуть до інших країн у пошуку стабільності та мирного неба, може бути більшою. Як зазначив у розмові з Фокусом виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський, за підсумками 2025 року таких мігрантів може бути понад 300 тисяч. «До причин виїзду в 2025 році можемо віднести серйозне посилення ракетно-дронових ударів по великих агломераціях. Тому що росіяни з енергооб'єктів переключилися на об'єкти оборонної промисловості, військові об'єкти, які часто розташовані в зонах житлової забудови», - каже Гліб Вишлінський.

Як розповів у коментарі Фокусу Олександр Федорцов, юрист практики міжнародної міграції ЮК "Приходько та партнери", сьогодні основною причиною міграції українців за кордон є війна на території України. «Більшість громадян виїжджає з окупованих територій або з регіонів, що розташовані поблизу зон бойових дій. Також однією з причин виїзду є ракетні обстріли та використання країною-агресором безпілотників у великих кількостях для завдання ударів по території України. Саме це створює загрозу життю та спонукає родини виїжджати за кордон у пошуках тимчасового захисту», - каже Олександр Федорцов. І додає: глобально вплинути на зменшення відтоку українців за кордон може лише її завершення та створення умов для безпечного проживання в Україні.

Адвокат, керуючий партнер АО "EvrikaLaw" Андрій Шабельников зауважив: відповідно до даних, які базуються на аналітичних даних НБУ та на інформації від міжнародних організацій (наприклад, МОМ) та Державної служби статистики України, основними міграційними процесами за межі України є продовження виїзду громадян, які були внутрішньо переміщеними особами, або ж мешканців регіонів, що постійно перебувають під загрозою обстрілів, а також триває виїзд громадян у пошуку кращих умов для життя та праці в країнах ЄС та інших розвинених країнах. На думку експерта, зупинити відтік мігрантів – складно, хоча, зазначає він, є способи вплинути на масштаб міграції.

«Відтік громадян під час війни — це складне явище, яке залежить від багатьох чинників. Хоча війна є основною причиною міграції, існують способи, які можуть вплинути на цей процес, зменшивши його масштаби. Покращення безпекової ситуації - найважливіший фактор. Зменшення інтенсивності бойових дій та посилення захисту цивільних об'єктів безпосередньо впливають на рішення людей залишатися в Україні. Також економічні стимули. Навіть під час війни держава може вживати заходів, що заохочують громадян залишатися. Це може бути створення нових робочих місць, підтримка малого та середнього бізнесу (особливо у відносно безпечних регіонах), програми доступного житла та компенсації за пошкоджене майно. Зростання заробітних плат та економічних можливостей може стати вагомою противагою привабливості працевлаштування за кордоном», - зазначає Андрій Шабельников. Він додає: потребує нових програм і соціальна політика держави. «Країна може розробити та реалізувати програми, спрямовані на підтримку сімей з дітьми, надання якісних освітніх та медичних послуг. Хоча повністю зупинити відтік громадян під час війни неможливо, держава може пом'якшити його наслідки та створити умови, які спонукатимуть українців залишитися або повернутися після її завершення», - зауважив експерт.

Тим часом, на думку президента Всеукраїнської Асоціації з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, годі чекати на створення таких покращених умов, що б мотивували українців не виїжджати або ж повертатися, адже з 2014 року до початку широкомасштабного наступу збройної агресії з боку Росії Україна не змогла врегулювати питання для ВПО, зокрема не забезпечила громадян житлом та гідною роботою.

«І зараз під час війни, коли в нас знищено 29% нашої економіки, говорити про те, що країна може щось змінити на краще, почати масово будувати соціальне житло, створювати робочі місця з високим рівнем заробітної плати, ні, це не буде відповідати дійсності. На жаль, наша країна не спроможна забезпечити високий рівень життя, забезпечити житлом, забезпечити роботою населення України, і поки війна не закінчиться, змінити щось на краще навряд чи вдасться», - вважає Василь Воскобойник.

Нагадаємо, колишній нардеп і міністр соцполітики Павло Розенко повідомив Фокусу, що склалася катастрофічна ситуація. Він зауважив, що після відкриття кордонів до 30% українців можуть виїхати з країни, тоді як майже 30% повернутися.

Раніше повідомлялось, що за межами України наразі перебуває 5,6 млн осіб. Закінчення військових дій стане точкою, коли українські біженці за кордоном почнуть замислюватись над поверненням, кажуть експерти.