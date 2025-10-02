В Нежине из-за полного обесточивания школы переходят на дистанционное обучение, — мэр Кодола

В Нежине с вечера 2 октября зафиксировано полное отключение электроэнергии. Поэтому с понедельника, 6 октября, все учебные заведения города будут работать в дистанционном формате, чтобы не прерывать образовательный процесс даже при отсутствии света.

По словам городского головы Нежина Александра Кодолы, ситуация в городе остается сложной. Все объекты критической инфраструктуры, в частности больницы и водоканал, переведены на альтернативные источники питания. Это позволяет обеспечивать жителей водоснабжением и оказывать медицинскую помощь без перебоев. Водоканал уже обнародовал график подачи воды для населения, чтобы жители могли заранее подготовиться к возможным неудобствам.

Чтобы поддержать людей в чрезвычайных условиях, в городе развернули восемь пунктов несокрушимости. В этих местах жители могут подзарядить мобильные устройства и получить необходимую поддержку. В случае необходимости городские власти готовы расширить сеть таких пунктов, чтобы охватить большее количество жителей.

Александр Кодола отметил, что для реагирования на кризисную ситуацию была проведена срочная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций. На заседании приняли ряд решений, направленных на обеспечение жизнедеятельности города в условиях полного отсутствия электроснабжения. Городской голова поблагодарил жителей за понимание и призвал к сплоченности в это непростое время.

Блэкаут в Черниговской области — что об этом известно

Напомним, что 1 октября российские войска нанесли удар по подстанции в Славутиче. В результате атаки город и часть Черниговской области оказались без электроснабжения. По словам городского головы Юрия Фомичева, в Славутиче переходят на альтернативные источники питания, водоснабжение будет осуществляться по графику, а для жителей разворачивают пункты несокрушимости.

В тот же день, после 20:00, из-за массированных ударов по энергетической инфраструктуре в Чернигове и области начали действовать почасовые отключения. Без света остались свыше 300 тысяч потребителей в нескольких районах. По установленному графику электроэнергию будут подавать в четыре очереди: три часа со светом будут сменяться шестью часами без электричества.

Впоследствии, в компании "Черниговоблэнерго" отметили, что состояние энергосистемы после обстрелов продолжает ухудшаться, поэтому жителей предупреждают о возможных новых и более длительных отключениях в ближайшее время.