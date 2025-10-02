У Ніжині через повне знеструмлення школи переходять на дистанційне навчання, — мер Кодола

У Ніжині з вечора 2 жовтня зафіксовано повне відключення електроенергії. Через це з понеділка, 6 жовтня, всі навчальні заклади міста працюватимуть у дистанційному форматі, аби не переривати освітній процес навіть за відсутності світла.

За словами міського голови Ніжина Олександра Кодоли, ситуація в місті залишається складною. Усі об’єкти критичної інфраструктури, зокрема лікарні та водоканал, переведені на альтернативні джерела живлення. Це дозволяє забезпечувати мешканців водопостачанням та надавати медичну допомогу без перебоїв. Водоканал вже оприлюднив графік подачі води для населення, аби жителі могли заздалегідь підготуватися до можливих незручностей.

Щоб підтримати людей у надзвичайних умовах, у місті розгорнули вісім пунктів незламності. У цих місцях мешканці мають змогу підзарядити мобільні пристрої та отримати необхідну підтримку. У разі потреби міська влада готова розширити мережу таких пунктів, щоб охопити більшу кількість жителів.

Олександр Кодола зазначив, що для реагування на кризову ситуацію була проведена термінова комісія з питань надзвичайних ситуацій. На засіданні ухвалили низку рішень, спрямованих на забезпечення життєдіяльності міста в умовах повної відсутності електропостачання. Міський голова подякував мешканцям за розуміння та закликав до згуртованості у цей непростий час.

Блекаут на Чернігівщині — що про це відомо

Нагадаємо, що 1 жовтня російські війська завдали удару по підстанції у Славутичі. Внаслідок атаки місто та частина Чернігівської області опинилися без електропостачання. За словами міського голови Юрія Фомічева, у Славутичі переходять на альтернативні джерела живлення, водопостачання здійснюватиметься за графіком, а для мешканців розгортають пункти незламності.

Того ж дня, після 20:00, через масовані удари по енергетичній інфраструктурі у Чернігові та області почали діяти погодинні відключення. Без світла залишилися понад 300 тисяч споживачів у кількох районах. За встановленим графіком електроенергію подаватимуть у чотири черги: три години зі світлом змінюватимуться шістьма годинами без електрики.

Згодом, у компанії "Чернігівобленерго" наголосили, що стан енергосистеми після обстрілів продовжує погіршуватися, тому мешканців попереджають про можливі нові та триваліші відключення у найближчий час.