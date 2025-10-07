Изменятся ли тарифы на газ в Украине: Зеленский анонсировал новое постановление Кабмина

Кабинет министров Украины примет постановление, которое должно сохранить фиксированную цену на природный газ для населения. Кроме того, уже принято решение о моратории на отключение от энергообеспечения жителей прифронтовых территорий.

О решении о сохранении тарифов на газ в Украине для бытовых потребителей президент Владимир Зеленский сообщил по итогам совещания с премьер-министром Юлией Свириденко 7 октября. Доклад чиновницы касался прежде всего восстановления энергетики после ударов ВС РФ.

Президент и премьер-министр обсудили в частности ситуацию в газовом секторе страны, обеспечение людей газом и наращивание запасов.

"Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей", — рассказал Владимир Зеленский.

Также, по его словам, для поддержки прифронтовых громад решено наложить мораторий на отключение их жителей от энергообеспечения.

Кроме тарифов на газ, Зеленский и Свириденко обсуждали защиту объектов энергетики. Для этой цели Правительство дополнительно выделило 1,5 миллиарда гривен прифронтовым регионам. Кроме того, по словам президента, будет увеличиваться резерв оборудования, которое позволит оперативно восстанавливать энергоснабжение после вражеских обстрелов.

Напомним, министр энергетики Светлана Гринчук 7 октября заявила, что Украине может не хватить газа на весь отопительный сезон, и правительство планирует увеличить объем импорта.

Городской голова Николай Нога 7 октября рассказывал, что Шостка осталась без света и газа после более 20 российских ударов.

Компания "Нафтогаз Украины" 3 октября сообщала о самой массовой атаке на объекты газодобычи с начала полномасштабного вторжения. Он российского обстрела пострадали объекты в Харьковской и Полтавской областях.