Чи зміняться тарифи на газ в Україні: Зеленський анонсував нову постанову Кабміну

Кабінет міністрів України ухвалить постанову, яка має зберегти фіксовану ціну на природний газ для населення. Крім того, уже ухвалено рішення про мораторій на відключення від енергозабезпечення жителів прифронтових територій.

Про рішення щодо збереження тарифів на газ в Україні для побутових споживачів президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками наради з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко 7 жовтня. Доповідь урядовиці стосувалася насамперед відновлення енергетики після ударів ЗС РФ.

Президент і прем'єр-міністерка обговорили зокрема ситуацію в газовому секторі країни, забезпечення людей газом і нарощування запасів.

"Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів", — розповів Володимир Зеленський.

Також, за його словами, для підтримки прифронтових громад вирішено накласти мораторій на відключення їхніх мешканців від енергозабезпечення.

Окрім тарифів на газ, Зеленський і Свириденко обговорювали захист об'єктів енергетики. Для цієї мети Уряд додатково виділив 1,5 мільярда гривень прифронтовим регіонам. Крім того, за словами президента, буде збільшуватися резерв обладнання, яке дозволить оперативно відновлювати енергопостачання після ворожих обстрілів.

Нагадаємо, міністр енергетики Світлана Гринчук 7 жовтня заявила, що Україні може не вистачити газу на весь опалювальний сезон, і уряд планує збільшити обсяг імпорту.

Міський голова Микола Нога 7 жовтня розповідав, що Шостка залишилась без світла та газу після понад 20 російських ударів.

Компанія "Нафтогаз України" 3 жовтня повідомляла про наймасовішу атаку на об'єкти газовидобутку від початку повномасштабного вторгнення. Він російського обстрілу постраждали об'єкти в Харківській і Полтавській областях.