В Украине стали платить больше. В то же время дефицит работников, особенно в определенных секторах, все еще остается серьезным вызовом. Какова ситуация на рынке труда по состоянию на осень 2025-го? Наблюдается ли дефицит кадров среди мужчин 18-22 лет? И что может стать реальным инструментом, чтобы удержать персонал в этих непростых условиях? Фокус выяснил.

Зарплаты в Украине растут, миграция замедляется, но кадров все еще не хватает, свидетельствует макроэкономический отчет НБУ, обнародованный в сентябре. Несмотря на увеличение количества резюме, работодатели жалуются на отток персонала. По данным НБУ, количество новых резюме выросло на 28% год к году, тогда как вакансий стало лишь на 3% больше.

Более того, найти квалифицированных специалистов сейчас проще, чем неквалифицированный персонал, который потребует обучения и стажировки. И хотя специалисты называют такую тенденцию временной, ведь сезонный спрос на временных рабочих в сельском хозяйстве, строительстве спадает, однако выезд молодых мужчин за границу, о чем Фокус писал ранее, обострил проблему в целом.

Зарплаты в Украине 2025: какой сейчас средний оклад

По данным сервиса поиска работы Work.ua, средняя ожидаемая и предложенная зарплата в октябре составляет около 26 000 грн, что на 19% больше, чем год назад и на 1 000 грн больше, чем в августе 2025-го. Реальный рост зарплат, по оценке НБУ, — около 5%.

Также в августе Госстат сообщил, что средняя зарплата в июле достигла 26 500 грн, что является самым высоким показателем с 2022 года. Аналитики объясняют повышение тем, что бизнесы вынуждены увеличивать оплату, чтобы удержать работников в конкурентных условиях.

Миграция украинцев замедляется

Отток населения за границу продолжается, но темпы миграции уменьшаются. По данным ООН, по состоянию на начало сентября за пределами Украины, преимущественно в Германии, Польше и Чехии, находится около 5,7 млн человек.

Согласно данным "Опендатабот", ссылающегося на Государственную пограничную службу, в первом полугодии 2025 года Украину покинули примерно 250 000 граждан, что почти вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года.

Поэтому, несмотря на рост зарплат и стабилизацию миграционных процессов, дефицит кадров в Украине в 2025 году остается существенным. Работодатели все активнее конкурируют за работников, предлагая более высокую оплату, гибкие условия и возможности развития.

В то же время эксперты отмечают: удержать персонал можно только через системные HR-стратегии, инвестиции в обучение и повышение мотивации.

Молодые мужчины на рынке труда: не дефицит, а подвижность

Несмотря на громкие заявления о "кадровом голоде", HR-эксперт Доминика Иванова-Бекар, основательница агентства Bekar Consulting, отметила в комментарии Фокусу, что мужчины 18-22 лет — достаточно немногочисленная категория на рынке труда Украины.

"Эта возрастная категория не занимает столь большого сегмента рынка труда, ведь многие ребята в этом возрасте еще учатся. Они или не работают совсем, или имеют неполную занятость с гибким графиком", — объясняет эксперт.

По ее словам, случаев, когда бизнесы были вынуждены закрываться из-за увольнения или оттока молодых работников, пока не зафиксировано. Зато отдельные отрасли, где традиционно привлекали молодежь, а именно HoReCa, логистика, службы доставки, производство, сегодня действительно испытывают недостаток персонала. Особенно это заметно в регионах, граничащих с зоной боевых действий, где часть трудоспособного населения эвакуировалась или мобилизована.

Кто сегодня работает и сколько зарабатывает: зарплатная карта Украины

Уровень оплаты труда осенью 2025 года продолжает расти, но неравномерно. По данным сервисов поиска работы Work.ua и DOU.ua, работодатели в Украине готовы платить в среднем от 20 000 грн в сфере обслуживания до более 90 000 грн в высококвалифицированном ІТ-сегменте. Однако для молодежи без опыта или с базовыми навыками цифры другие.

Как рассказала HR-эксперт Доминика Иванова-Бекар, ориентировочные зарплаты по категориям в индустрии гостеприимства и общественного питания, а также в ИТ-отрасли распределяются следующим образом:

младший повар получает от 16 000 до 22 000 грн;

член бригады ресторана быстрого питания при полной занятости получает от 23 000 грн;

официант — в пределах 15 000-25 000 грн, без чаевых;

инженер технической поддержки (начинающий) — от 300 долларов (12 500 грн);

Junior-разработчик в ИТ — 900-1 000 долларов (более 41 000 грн), в зависимости от города и компании.

По словам эксперта, самые высокие зарплаты традиционно в Киеве, Львове, Одессе, тогда как в меньших городах и промышленных регионах уровень оплаты может быть на 20-30% ниже. Однако даже в столице значительная часть молодых специалистов выбирает не постоянное трудоустройство, а гибкие или проектные формы работы — фриланс, подработки, сезонную занятость.

Бизнес под давлением: как меняется стратегия удержания кадров

Актуальная ситуация с кадрами в Украине показала: удержать работника выгоднее, чем искать нового.

"Умные работодатели — те, кто имеет HR-стратегию. И сейчас они должны сделать еще больший акцент на политике DIY. Это не просто модный тренд, а реальный инструмент, который помогает диверсифицировать риски потери персонала", — отмечает Доминика Иванова-Бекар.

Аббревиатура DIY в HR-контексте расшифровывается как Diversify It Yourself, то есть "диверсифицируй сам". Это стратегия, построенная на осознанном формировании разнообразных команд, которые объединяют людей разного возраста, пола, опыта, образования и мотиваций.

Diversification — разнообразие как стабильность

Компания не полагается только на одну группу работников. Если, например, в команде есть студенты, молодые родители, люди старшего возраста и специалисты из разных регионов — даже в кризисный период бизнес останется работоспособным.

Individualization — индивидуальный подход

Работодатели создают гибкие условия труда, которые отвечают потребностям различных работников. Для молодежи это может быть частичная занятость или учебные программы внутри компании. Для старших работников — стабильность и социальные гарантии.

Yield — инвестиции в содержание

Речь идет о системном повышении лояльности персонала: обучение, менторство, бонусы, возможность роста, корпоративная культура, поддерживающая людей даже в стрессовые времена.

DIY-подход позволяет создавать рабочую среду, в которой работники чувствуют себя частью сообщества

"DIY-подход позволяет создавать рабочую среду, в которой работники чувствуют себя частью сообщества. Это не только снижает текучесть кадров, но и формирует бренд работодателя, который притягивает новые таланты", — добавляет Иванова-Бекар.

Молодежь и мотивация: почему они не остаются надолго

Для поколения Z ключевую роль играют гибкость, смысл и развитие. Они хотят видеть перспективу, а не только зарплату. Именно поэтому классические методы удержания — повышение ставок или бонусы — уже не дают ожидаемого эффекта.

HR-аналитики отмечают, что самые успешные компании внедряют инклюзивные программы развития, где молодые работники видят для себя траекторию роста — от стажера до руководителя проекта. Даже небольшие шаги, например система наставничества, оплачиваемые курсы или геймифицированные KPI, могут существенно повлиять на лояльность персонала.